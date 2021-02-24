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ВТБ нарастил выдачи по льготной программе Минсельхоза в регионе более чем в 1,5 раза

ВТБ нарастил выдачи по льготной программе Минсельхоза в регионе более чем в 1,5 раза
Иллюстрация: https://pixabay.com

За 2020 год ВТБ выдал предприятиям Свердловской области кредиты по льготной программе Минсельхоза (Программе №1528) на сумму 1,3 млрд рублей – на 65% больше, чем годом ранее.

Кредитный портфель банка в регионе по этой программе за год вырос на 26% и достиг 2,7 млрд рублей.

В целом по стране кредитный портфель ВТБ в рамках программы вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.

За год ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Наибольший объем финансирования предоставлен в Воронежской области (28 млрд рублей за время действия программы), Липецкой области (20 млрд рублей), Волгоградской области (18 млрд рублей), Ставропольском крае (15 млрд рублей), Белгородской области (14 млрд рублей) и Челябинской области (13 млрд рублей).

Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению. 

В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована банком ВТБ в целом по стране по более чем 100 сделкам.

Мы всегда отмечали высокий спрос на кредиты в рамках «Программы 1528», при этом даже во время пандемии наши заемщики не снижали потребности в развитии проектов и их финансировании. Преимущественную долю в нашем портфеле по программе занимают инвестиционные кредиты. ВТБ продолжает активно участвовать в проработке и реализации новых инструментов поддержки аграриев, совершенствует продукты и обслуживание клиентов. Так, в рамках недавнего расширения целевого использования программы на поддержку производителей комбикормов мы с февраля запустили прием заявок заемщиков этой отрасли и уже готовим к реализации ряд сделок на 2 млрд рублей, — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Автор: Гринина Ирина
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