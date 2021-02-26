Итоги работы УПН подвели на общем собрании
Участниками собрания стали руководители риэлторских компаний, которые являются членами УПН. На мероприятии обсудили достигнутые показатели, главные мероприятия и обозначили планы на следующий год.
В прошлом году планы УПН были скорректированы пандемией, но это не помешало осуществить многое из задуманного. В частности, в формате онлайн успешно прошли бесплатный семинар для граждан «День недвижимости», Уральский форум по недвижимости, онлайн-встречи с риэлторами области. Также была реализована рекламная кампания, посвященная 25-летию Уральской палаты недвижимости.
На собрании выступили Илона Соболева, президент УПН, Валерия Козлова, председатель совета УПН, руководители профильных комитетов ассоциации.
Кроме того, состоялись довыборы в совет УПН, новички возглавили комитеты и направления.
Общий список Совета УПН теперь выглядит так:
- Эдуард Богданов — председатель третейской комиссии;
- Михаил Дэви — председатель комитета по экономике;
- Николай Зырянов — председатель правового комитета;
- Александр Долгошеин — председатель комиссии по информационной политике и сервисам;
- Ирина Зырянова — председатель комитета по работе с партнерами и органами власти;
- Александр Степанов — председатель комитета по вопросам членства и участия в информационной базе УПН;
- Анастасия Поддубная — председатель комитета по обучению;
- Артем Сагакьян — председатель комитета по аналитике;
- Римма Ким — председатель комитета по загородной недвижимости;
- Валерия Козлова — председатель комитета по коммерческой недвижимости
Президентом УПН в 2021 году остается Илона Соболева, избранная ранее на двухлетний период.