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Итоги работы УПН подвели на общем собрании

Итоги работы УПН подвели на общем собрании
Иллюстрация: УПН

Участниками собрания стали руководители риэлторских компаний, которые являются членами УПН. На мероприятии обсудили достигнутые показатели, главные мероприятия и обозначили планы на следующий год.

В прошлом году планы УПН были скорректированы пандемией, но это не помешало осуществить многое из задуманного.  В частности, в формате онлайн успешно прошли бесплатный семинар для граждан «День недвижимости», Уральский форум по недвижимости, онлайн-встречи с риэлторами области. Также была реализована рекламная кампания, посвященная 25-летию Уральской палаты недвижимости.

На собрании выступили Илона Соболева, президент УПН, Валерия Козлова, председатель совета УПН, руководители профильных комитетов ассоциации.

Кроме того, состоялись довыборы в совет УПН, новички возглавили комитеты и направления.

Общий список Совета УПН теперь выглядит так:

  • Эдуард Богданов — председатель третейской комиссии;
  • Михаил Дэви — председатель комитета по экономике;
  • Николай Зырянов — председатель правового комитета;
  • Александр Долгошеин — председатель комиссии по информационной политике и сервисам;
  • Ирина Зырянова — председатель комитета по работе с партнерами и органами власти;
  • Александр Степанов — председатель комитета по вопросам членства и участия в информационной базе УПН;
  • Анастасия Поддубная — председатель комитета по обучению;
  • Артем Сагакьян — председатель комитета по аналитике;
  • Римма Ким — председатель комитета по загородной недвижимости;
  • Валерия Козлова — председатель комитета по коммерческой недвижимости

Президентом УПН в 2021 году остается Илона Соболева, избранная ранее на двухлетний период.

Автор: Гринина Ирина
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