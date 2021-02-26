Итоги работы УПН подвели на общем собрании

Участниками собрания стали руководители риэлторских компаний, которые являются членами УПН. На мероприятии обсудили достигнутые показатели, главные мероприятия и обозначили планы на следующий год.

В прошлом году планы УПН были скорректированы пандемией, но это не помешало осуществить многое из задуманного. В частности, в формате онлайн успешно прошли бесплатный семинар для граждан «День недвижимости», Уральский форум по недвижимости, онлайн-встречи с риэлторами области. Также была реализована рекламная кампания, посвященная 25-летию Уральской палаты недвижимости.

На собрании выступили Илона Соболева, президент УПН, Валерия Козлова, председатель совета УПН, руководители профильных комитетов ассоциации.

Кроме того, состоялись довыборы в совет УПН, новички возглавили комитеты и направления.

Общий список Совета УПН теперь выглядит так:

Эдуард Богданов — председатель третейской комиссии;

Михаил Дэви — председатель комитета по экономике;

Николай Зырянов — председатель правового комитета;

Александр Долгошеин — председатель комиссии по информационной политике и сервисам;

Ирина Зырянова — председатель комитета по работе с партнерами и органами власти;

Александр Степанов — председатель комитета по вопросам членства и участия в информационной базе УПН;

Анастасия Поддубная — председатель комитета по обучению;

Артем Сагакьян — председатель комитета по аналитике;

Римма Ким — председатель комитета по загородной недвижимости;

Валерия Козлова — председатель комитета по коммерческой недвижимости

Президентом УПН в 2021 году остается Илона Соболева, избранная ранее на двухлетний период.