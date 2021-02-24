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В России резко упало число мультимиллионеров. Как обстоят дела у сверхбогатых граждан?

В России резко упало число мультимиллионеров. Как обстоят дела у сверхбогатых граждан?
Автор фото: Buffik. Иллюстрация: Pixabay.com

Падение курса рубля и пандемия сделали свое дело: сверхбогатых россиян за год стало на 1000 меньше. При этом в Китае их число рекордно выросло. По прогнозам, в мире будет все больше ультрахайнетов.

#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

Число ультрахайнетов (людей, состояние которых превышает $30 млн) в России за 2020 г. сократилось на 1000 — до 8015 человек, пишет Forbes со ссылкой на ежегодный доклад The Wealth Report 2021, который готовит международная консалтинговая компания Knight Frank. Всего по числу ультрахайнетов Россия находится на девятом месте в мире. Больше всего сверхбогатых людей в следующих странах:

  • США — 180 060 (+6080 за год)
  • Китай — 70 426 (+9594)
  • Германия — 28 396 (+789)
  • Великобритания — 16 370 (-121)
  • Франция — 15 503 (-1616)
  • Япония — 14 755 (+1198)
  • Италия — 10 441 (-306)
  • Канада — 10 025 (+766)
  • Швейцария (+646)

В противоположность Австралазии и Азии, где отмечается наибольший годовой пророст ультрахайнетов на 10-12%, Ближний Восток, Латинская Америка, а также Россия и СНГ продемонстрировали отрицательную динамику ввиду существенного ослабления курса локальных валют и значительного влияния пандемии на местную экономику, — объясняет показатели управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.  

В целом в мире количество ультрахайнетов выросло на 2,4% (+12 400) — сейчас на Земле 521 653 человека с капиталом больше $30 млн. И, по прогнозу аналитиков, в ближайшие пять лет их число увеличится на 27% до 663 483 человек. В Азии сверхбогатых станет больше на 39%, в России — на 29% и составит 10 346 человек. При этом в 2016 г. в стране насчитывалось 3780 ультрахайнетов.

По словам частных банкиров и финансовых консультантов, управляющих средствами ультрахайнетов, больше всего их клиентов тревожат дальнейшее развитие пандемии (80%), политика отдельных государств (49%) и налоговое регулирование (42%).

Любопытно, что в России каждый пятый ультрахайнет решил приобрести новое жилье, причем у 32% опрошенных это связано с переездом на постоянное место жительства в другую страну. Чаще всего они предпочитают переезжать в Португалию, Великобританию и Кипр — получить вид на жительство в этих странах можно за относительно небольшие инвестиции в недвижимость. 

Автор: Андрей Пермяков
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