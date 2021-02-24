Чем объяснить, что вы умнее всех вокруг? Внешние признаки высокого интеллекта

То, насколько умен человек, определяется не только количеством прочитанных книг и уровнем образования. На работу мозга влияет даже то, какой рукой мы пишем и кого из домашних животных предпочитаем.

Что делает одного человека умнее множества окружающих? Ученые десятилетия пытаются найти ответ на этот вопрос, и уже выявили несколько явных закономерностей, пишет Business Insider.

1. Вы не курите

Ученые Израиля в 2010 году сравнили IQ и отношение к курению 20 000 молодых мужчин. Вот что удалось установить:

— У среднего курильщика 18-21 лет IQ составил 94, а у некурящего — 101.

— У тех, кто курил больше пачки в день, средний IQ составлял 90.

— Некурящие братья были умнее курящих.

2. Вы занимались музыкой

Согласно исследованиям, музыка помогает развивать даже детский интеллект. В 2011 году ученые установили, что вербальный интеллект 4-6-летних детей увеличивался всего через месяц уроков музыки.

Раньше, в 2004 году, было выяснено, что 6-летние дети, которые 9 месяцев брали уроки пианино, получали прирост IQ по сравнению с детьми, которые брали театральные уроки или вообще ничем дополнительно не занимались.

Точное направление этой взаимосвязи не установлено, но в 2013 году исследование показало, что дети, склонные к высоким достижениям, с большей вероятностью берут уроки музыки.

3. Вы старший ребенок в семье

Старшие дети часто умнее, но дело не в генетике. New York Times сообщал, что «новые выводы из фундаментального исследования, опубликованного в июне 2007 года, показывают, что у старших детей есть небольшое, но заметное преимущество в IQ — в среднем на три пункта выше ближайшего по возрасту ребенка в семье. И выяснилось, что различие объясняется не биологическими факторами, но психологическими обстоятельствами отношений родителей и детей».

4. Вы худой

Исследователи из Франции тестировали 2200 взрослых на протяжении пяти лет. Оказалось, что чем шире талия, тем ниже когнитивные способности. Об этом написал The Telegraph:

«Исследователи обнаружили, что люди с индексом массы тела 20 и меньше могли вспомнить 56% слов в словарном тесте, а люди, страдающие ожирением, с индексом 30 и более, могли вспомнить только 44%. Последние также демонстрировали более резкий темп когнитивного упадка через пять лет: они вспоминали только 37,5% слов, тогда как люди с нормальным весом сохранили свой уровень развития памяти».

5. У вас живет кошка

Исследование 2014 года показало, что «собачники» более общительны, чем «кошатники». Но владельцы кошек лучше справлялись с когнитивными тестами. «Вполне логично, что собачники более «живые» люди, потому что им хочется побольше выходить на улицу, разговаривать с людьми, выгуливая собаку, — говорит ведущий исследователь Дениз Гуастелло. — Если же вы скорее интроверт, более чувствительный человек, то, наверное, вы скорее останетесь дома и почитаете книгу — вашу кошку не нужно выводить на улицу».

6. Вас кормили грудью

В Британии и Новой Зеландии провели исследование среди младенцев. Оказалось, что грудное вскармливание поднимает интеллект в среднем на 7 пунктов, если у детей есть определенная версия гена FADS2. Эта версия гена, говорит исследователь Джулия Ким-Коэн, «может помочь детям извлечь больше пользы из грудного молока и помочь более быстрому развитию мозга». Точный механизм взаимодействия, впрочем, пока точно не известен.

7. Вы пробовали легкие наркотики

В 2012 году было проведено исследование, в котором приняли участие больше 6000 британцев, родившихся в 1958 году. Оказалось, что есть связь между высоким IQ в детстве и употреблением нелегальных субстанций во взрослом возрасте.

Ученые сделали вывод, что «высокий IQ в детстве может подтолкнуть к поведению, потенциально вредному для здоровья (например, чрезмерное употребление алкоголя или наркотическая зависимость) во взрослой жизни».

8. Вы левша

Некогда леворукость ассоциировалась с криминальными склонностями, но более свежие исследования связывают ее с «дивергентным мышлением», формой креативности, при которой вы генерируете новые идеи, отталкиваясь от подсказки.

Например, во время исследования левши более успешно соединяли два обычных предмета новыми способами, образуя новый объект — скажем, из шеста и консервной банки строили птичий домик.

Может быть, поэтому среди архитекторов и музыкантов так много леворуких.

9. Вы высокий человек

Высокий рост, как и леворукость, много обсуждали применительно к развитию интеллекта. Некоторые исследования подкрепляют эту гипотезу. Например, учены из Принстона после исследований заявили, что уже в 3 года — еще до того, как проявляется влияние школы — и в последующие детские годы более высокие дети значительно успешнее показывают себя в когнитивных тестах.

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