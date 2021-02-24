Бизнесу Екатеринбурга расскажут о тонкостях ценообразования в гособоронзаказе

12 марта состоится всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Ценообразование 2021. Проблемы диверсификации». Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к мероприятию онлайн.

Организатор конференции — агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа. Мероприятие пройдет в смешанном формате. Гости смогут присутствовать лично в Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Санкт-Петербурге или подключиться к нему онлайн. Конференция организована при участии и методической поддержке специалистов ФАС, Минпромторга, Межведомственного аналитического центра, Военного представительства Минобороны, ПАО «Промсвязьбанк».

Темы конференции:

новое в ценообразовании на продукцию, поставляемую по ГОЗ;

наиболее сложные вопросы формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ;

ключевые аспекты заполнения формы РКМ;

формирование себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ;

проблемы диверсификации производства;

роль и участие военных представительств.

Спикеры конференции:

Роман Шацкий, заместитель начальника Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС России;

Андрей Палкин, начальник отдела методологии ценообразования и ВВСТ Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России;

Владимир Довгий, генеральный директор Межведомственного аналитического центра;

Гузель Кукушкина, инженер военного представительства;

специалист ПАО «Промсвязьбанк».

С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организатора. Онлайн участники получат индивидуальную ссылку на трансляцию по электронной почте, указанной при регистрации.