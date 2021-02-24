Бизнесу Екатеринбурга расскажут о тонкостях ценообразования в гособоронзаказе
12 марта состоится всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Ценообразование 2021. Проблемы диверсификации». Бизнес Екатеринбурга сможет подключиться к мероприятию онлайн.
Организатор конференции — агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа. Мероприятие пройдет в смешанном формате. Гости смогут присутствовать лично в Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Санкт-Петербурге или подключиться к нему онлайн. Конференция организована при участии и методической поддержке специалистов ФАС, Минпромторга, Межведомственного аналитического центра, Военного представительства Минобороны, ПАО «Промсвязьбанк».
Темы конференции:
- новое в ценообразовании на продукцию, поставляемую по ГОЗ;
- наиболее сложные вопросы формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ;
- ключевые аспекты заполнения формы РКМ;
- формирование себестоимости продукции, поставляемой по ГОЗ;
- проблемы диверсификации производства;
- роль и участие военных представительств.
Спикеры конференции:
- Роман Шацкий, заместитель начальника Управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС России;
- Андрей Палкин, начальник отдела методологии ценообразования и ВВСТ Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России;
- Владимир Довгий, генеральный директор Межведомственного аналитического центра;
- Гузель Кукушкина, инженер военного представительства;
- специалист ПАО «Промсвязьбанк».
С подробной программой конференции можно ознакомиться на сайте организатора. Онлайн участники получат индивидуальную ссылку на трансляцию по электронной почте, указанной при регистрации.