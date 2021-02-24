Коронавирусные плоды: россиян накрыло психозом и паническими атаками, психологи загружены

В России на треть выросло число обращений к психологам, психиатрам и в экстренные службы психологической поддержки. Сильнее всего по людям ударила вторая волна.

За время пандемии коронавируса психологическое здоровье россиян пошатнулось. В разных регионах страны количество людей с тревожными и депрессивными расстройствами выросло на 10-30%, пишет «Коммерсантъ».

В столице к концу 2020 года было зарегистрировано на 28% больше обращений за неотложной психологической помощью. Люди боятся болезни и ее осложнений, их изводят панические атаки и мысли о суициде.

Первыми о том, что растет число тревожных пациентов, заявили врачи Санкт-Петербурга. За время пандемии обращений к психиатрам стало на 30% больше, чем в 2019 году. Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева подчеркнула, что если говорить о необходимости психологической помощи, цифры еще выше. Аналогичная тенденция замечена и в других регионах.

В департаменте труда и соцзащиты Москвы сообщили, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило более 71 тыс. звонков. Это на 28% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Люди жалуются на депрессивные и стрессовые состояния, переживания о здоровье, зависимости, конфликты в семье и в отношениях, одиночество, личностные и возрастные кризисы. Подавляющее число обратившихся — женщины (74,9%).

Главный внештатный психиатр депздрава Москвы Георгий Костюк считает, что первая волна пандемии прошла для жителей столицы «с минимальными издержками в плане психического здоровья», поскольку, по его словам, «оказание медицинской помощи было организовано на очень высоком уровне». «Некоторый рост» тревожно-депрессивных расстройств был отмечен во вторую волну, которая оказалась более затяжной. По словам Костюка, у людей начала снижаться стрессоустойчивость из-за длительного риска заболеть и большого числа заболевших среди знакомых и родных.

Главный психотерапевт минздрава Башкирии Ильгиз Тимербулатов рассказал, что весной 2020 года резко увеличилось количество обращений, связанных с тревожностью (плюс 40% к тому же периоду 2019 года), паническими (+36%) и навязчивыми расстройствами (+30%). Осенью в республике на 45% выросло число обращений с депрессиями, вызванными изоляцией, удаленной работой, семейно-бытовыми конфликтами. На 20% увеличилось число обращений с органическими депрессиями после перенесенного COVID-19. Кроме того, на 60% выросло число обращений в связи с суицидальным поведением подростков: речь идет и о суицидальных мыслях, и о попытках суицида.

За 20 лет моей практики я с таким столкнулся впервые,— подчеркнул Тимербулатов.

В Воронежской области также заметили рост нагрузки на специалистов-психиатров. Местный департамент здравоохранения сообщает, что в службу экстренной психологической помощи в 2020 году поступило 10 178 обращений, что на 10,4% выше, чем в 2019 году. Часть обратившихся говорили о страхе заразиться коронавирусом, трактовали обычные проявления панических атак как проявления коронавирусной инфекции, а головные боли невротического характера — как осложнения после инфекции.

В минздраве Приморья сообщили, что в 2020 году в диспансерном отделении краевой клинической психиатрической больницы зарегистрировали 126 тыс. обращений, что на 10% выше, чем в прошлом году. Каждый пятый запрос касался психических и невротических нарушений из-за коронавируса. Главврач Максим Артамонов уточнил, что в начале года жалобы были связаны с ограничительными действиями, риском потери доходов, вынужденной самоизоляцией. Во второй половине года пациенты жаловались уже на страх перед болезнью. Симптомы, по его словам, почти одинаковые — панические атаки, длительная бессонница, потеря аппетита и интереса к жизни.

По информации Пензенской областной психиатрической больницы имени Евграфова, в два раза увеличилось число обращений по телефону экстренной психологической помощи (в 2019 году — 713 звонка, в 2020 году —1353 звонка). Общее число обратившихся за психиатрической или психологической помощью в 2020 году значительно не изменилось, однако в структуре синдромов у обратившихся пациентов в три раза увеличилась доля тревожно-депрессивных нарушений.

Психолог, сотрудник центра фундаментальной и консультативной персонологии НИУ ВШЭ Вениамин Колпачников рассказал, что за время пандемии число его клиентов увеличилось вдвое. Он считает, что люди активнее обращаются за психологической помощью из-за сбоя привычного режима работы и жизни, а также поскольку вынужденная изоляция многих «возвратила к себе».

Доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Марина Артемьева отмечает, что больше проблем возникло у тех, кто строго соблюдал самоизоляцию или переболел в тяжелой форме.

При изучении последствий острых респираторных инфекцией, вызванных другими коронавирусами, замечено, что 30% больных потом обращаются к неврологам. Психозы и депрессии в отдаленном периоде развиваются у 10%, — уточнила Артемьева.

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