Навального отказались считать узником совести из-за высказываний 2000-х. Причем здесь RT?

Оппозиционера перестали считать узником совести из-за националистических высказываний середины 2000-х. При этом за запросами могут стоять люди, близкие к государственному каналу RT.

Международная правозащитная организация Amnesty International отменила свое решение полуторамесячной давности, согласно которому политик Алексей Навальный признан узником совести. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на медиа-менеджера AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александра Артемьева. Первым на это указал американский журналист Аарон Мате.

Юридический и политический департаменты Amnesty International, изучив высказывания Навального середины 2000-х, пришли к выводу, что «они достигают уровня hate speech», уточнил Артемьев. Однако организация по-прежнему призывает освободить Навального, так как его преследуют только по политическим мотивам.

Кроме того, по словам Артемьева, у правозащитников «сложилось впечатление, что запросы на проверку высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом». За ней могут стоять люди в разных странах, связанные с каналом RT, пишет «Медиазона» со ссылкой на источник в организации. Авторы жалоб ссылались на тред в Twitter журналистки Кати Казбек, писавшей колонки для RT: она разоблачала Навального как о националисте и расисте.

Amnesty International признала Навального узником совести после того как он был задержан в Шереметьево 17 января, после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления.

20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение, согласно которому Навальному заменили условный срок на 2,5 года реального по делу Ив Роше. Кроме того, в этот же день оппозиционера признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, участвовавшего в агитационном ролике RT за поправки к Конституции. Навальный назвал участников видео «продажными холуями», но отдельно ветерана не упоминал. По этому делу политика оштрафовали на 850 тыс. руб.