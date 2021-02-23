Рынок новостроек стагнирует во всех мегаполисах страны. Спроса на квартиры нет

С января на рынке недвижимости страны цены только падают. Стоимость квадратного метра выросла только в нескольких городах страны, и то на 1-2%. К этому привело отсутствие интереса покупателей.

В крупнейших городах России резкий рост стоимости квартир в новостройках сменился периодом стагнации. За месяц средняя цена на жилье выросла только на 0,6%, во многом на цифры влияет снижение активности покупателей, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 89,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно значения января и на 15,7% — относительно значения аналогичного периода прошлого года.

Компания «Этажи» приводи такие цифры: средняя стоимость новостроек в 19 крупных городах страны в феврале достигла 78 тыс. руб., за месяц этот показатель вырос на 1,7%, а за год — на 16,6%.

Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН, назвал текущую ситуацию стагнацией, ведь в 10 из 16 городов цены изменились не больше, чем на 1,5%.

Аналитики «Этажей» отметили, что выраженный рост цен на первичном рынке в феврале зафиксирован в Красноярске (за месяц среднее значение выросло на 2,5%, до 63,9 тыс. руб. за 1 кв. м.) и Краснодаре (жилье в феврале относительно января подорожало на 2,17%, до 61,7 тыс. руб. за 1 кв. м.).

В ЦИАН также заметили увеличение средней стоимости новостроек в Самаре (на 2,5%, до 58 тыс. руб. за 1 кв. м.). Снижение средней цены на первичном рынке на 2,8% аналитики отмечают в Нижнем Новгороде. Сейчас жилье здесь стоит в среднем 95,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Отрицательная динамика заметна и в Омске, где недвижимость за месяц потеряла в цене 1,4%, снизившись до 43,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве, согласно оценкам ЦИАН, средняя стоимость новостроек сейчас составляет 232,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

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