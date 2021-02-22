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«Сбросить избыточную занятость». Бизнес предложил правительству новый антикризисный план

«Сбросить избыточную занятость». Бизнес предложил правительству новый антикризисный план
Иллюстрация: Pixabay.com

Деловые организации предлагают сместить акцент мер государственной поддержки предпринимательства и заниматься не только сохранением занятости. Вот что они предлагают.

#НОВОСТИ

Бизнес-объединения «Опора России» и «Деловая Россия» решили предложить правительству изменить упор мер поддержки и не ограничиваться только сохранением занятости, пишет Forbes со ссылкой на два источника в ассоциациях. Внести свои предложения они должны до 1 марта и неясно, получится ли их провести.

Сейчас идет классическая подмена понятий, бизнес все же хотел бы сбросить избыточную занятость, чтобы остаться на плаву, — сказал один из них.  

Так, «Опора России» хочет, чтобы муниципальные власти предоставляли владельцам торговых палаток необходимое число мест для ларьков и ярмарок, а также продлевали договоры на размещение ларьков без проведения торгов. Сейчас этот законопроект застрял в Госдуме, но есть шанс, что на него снова обратят внимание», — сказал изданию источник в одной из деловых организаций.

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Также выдвинуты следующие предложения: 

  • Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только после налоговой проверки; 
  • Провести налоговую амнистию для бизнеса, в ее рамках которой предпринимателям могут простить долги по налогам за 2020 г.;
  • Снизить НДС с 20% до 10% для гостиничной отрасли и общепита; 
  • Повысить квоты по госзакупкам для малого и среднего бизнеса c 15% до 25%.
Автор: Андрей Пермяков
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