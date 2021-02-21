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Дальний Восток прививают активнее других регионов страны. Цифры о прививке от COVID-19

Дальний Восток прививают активнее других регионов страны. Цифры о прививке от COVID-19
Иллюстрация: pixabay.com

В России продолжается вакцинация от коронавируса, первую дозу препарата получили около 2,2% населения страны. Для сравнения: в ЕС показатель превышает 3%, в Израиле прививки поставили уже 46% жителей.

#КОРОНАКРИЗИС#ЛАЙФХАКИ

Россияне активно вакцинируются от COVID-19, уже есть регионы-лидеры и аутсайдеры. РБК рассказал, где прививок сделали больше, чем в Москве.

Первую дозу вакцины, согласно данным региональных минздравов, уже получили 3,23 млн россиян (это около 2,2% населения страны). В лидерах Москва и регионы Дальнего Востока, меньше всего прививаются на Кавказе.

10 февраля заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов на круглом столе в Мосгордуме заявлял, что первый компонент вакцины получили 2,2 млн россиян, а оба компонента — 1,7 млн. Он уточнил, что на это количество случаев вакцинации пришлось около 300 случаев заражения.

Эффективнее всего вакцинация проходит в Сахалинской области, где к 18 февраля как минимум одну дозу вакцины получили более 5,1% жителей (25 тыс. человек). На втором месте Москва с показателем 4,73%, за ней идет Магаданская область с 4,2%.

В российской столице (как и в целом ряде других регионов) пока не раскрывают данные о том, сколько людей получили вторую дозу вакцины. В тех субъектах, где смогли сообщить этот показатель, оказалось, что число прошедших полный курс вакцинации составляет приблизительно 25–30% от численности принявших первую дозу.

В Московской области хотя бы одну дозу вакцины получили 219,7 тыс. человек (2,86% населения региона), в Санкт-Петербурге — 187,6 тыс. (3,48%), в Свердловской области — 98,6 тыс. (2,29%), в Самарской области — 84,3 тыс. (2,65%).

В Пермском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии привито менее 1% населения. В Дагестане, по данным на 17 февраля, одну дозу вакцины получили 5222 человека, или 0,17% населения республики.

В целом цифры показывают, что наибольший интерес к вакцине проявили на Дальнем Востоке, в топ-15 регионов с наибольшим процентом вакцинированных помимо Сахалина и Магаданской области также вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область.

Напомним, массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 февраля заявил журналистам, что, согласно расчетам иммунологов, к середине лета иммунитет появится примерно у 60% жителей страны, что позволит встретить август «с открытым забралом».

Мировые цифры

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 19 февраля всего было использовано 193 млн доз в 87 государствах. В Израиле хотя бы одну дозу получили 46% населения, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%, в Турции — 6,3%, в Швейцарии — 5,1%, во Франции — 3,7%, в Германии — 3,6%, в Испании — 3,5%, в Италии — 3,3%.

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Автор: Александра Клименко
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