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Екатеринбуржцы остались без прямых рейсов на Кипр

Екатеринбуржцы остались без прямых рейсов на Кипр
Иллюстрация: Уральские авиалинии, страница компании в Facebook

Первый самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь из аэропорта Кольцово в Ларнаку 7 марта. Но компании пришлось отменить этот рейс. Как и следующие.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Авиакомпания отменила рейсы из-за позиции Кипра: остров готов принять российских туристов не ранее 1 апреля.

В Минтрансе Кипра подтвердили, что с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россия, скорее всего, будет занесена в так называемую серую категорию в реестре кипрского министерства здравоохранения, пребывание в которой исключает возможность приезда туристов из РФ на остров, отмечают представители посольства РФ в Никосии (цитата по ЕАН eanews.ru).

«Уральские авиалинии» предложат пассажирам вернуть деньги или переоформить авиабилеты на более поздний срок.

Напомним, что федеральное правительство разрешило международному аэропорту Екатеринбурга возобновить зарубежные авиарейсы с 8 февраля. Сразу несколько перевозчиков заявили о готовности этим воспользоваться: «Уральские авиалинии» и NordWind анонсировали рейсы в Ереван, Royal Flight — в Занзибар, «Победа» — в Стамбул. Кроме того, в расписании Кольцово с 29 марта есть прямые рейсы в Стамбул на самолетах «Турецких авиалиний»

С 11 февраля из Екатеринбурга можно улететь прямым рейсом «Уральских авиалиний» в столицу Беларуси.

Ранее DK.RU писал о запуске из Кольцово субсидированных рейсов по 22 направлениям. В рамках программы путешественники смогут улететь в Белгород, Мурманск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Нижний Новгород, Саратов, Ростов-на-Дону. Полный список смотрите здесь. 

Автор: Виктория Говорковская
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