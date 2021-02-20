Суд оставил в силе срок Навальному, как проходит вакцинация от ковида. Главное 20 февраля

«Власть превратилась в огромную свинью, которая из корыта с нефтедолларами хлебает, а когда ей стучат по голове — «але, это для всех!» — вы голову высовываете и говорите «Хватит оскорблять ветеранов».

Мосгорсуд 20 февраля оставил в силе срок политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше», признав законным замену условного срока на реальное. Политику зачли 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы, то есть оставшийся срок заключения — около 2,5 лет.

«Причина этого — ненависть и страх одного человека». Навальному дали 2,8 года колонии

Навальный в суде выступил с речью, которую начал следующими словами: «Я уже не знаю, о чем говорить. Хотите, поговорю о боге? Выкручу ручку пафоса на максимум. Я верующий человек. Это служит поводом для насмешек в ФБК. В основном люди атеисты, я сам таким был когда-то». А закончил он так: «Нужно бороться не только с тем, что Россия не свободна, а и по другим направлениям несчастна. Русскую литературу откройте, одни описания несчастья и страдания. Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой».

Сегодня суд также вынесет решение по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. На своем последнем слове по этому делу Навальный заявил : «Власть превратилась в огромную свинью, которая из корыта с нефтедолларами хлебает, а когда ей стучат по голове — «але, это для всех!» — вы голову высовываете и говорите «Хватит оскорблять ветеранов».

Как в России проходит вакцинация от коронавируса

Суммарно 3,23 млн россиян получили первую дозу вакцины от коронавируса, пишет РБК, опросивший региональные оперативные штабы и минздравы, а также на основе информации на официальных сайтах региональных властей. В Сахалинской области к 18 февраля вакцинировали более 5,1% населения (25 тыс. человек) — это самая высокая доля среди российских регионов. В Москве первую дозу вакцины получили 4,73% жителей (почти 600 тыс. человек), в Магаданской области — 4,2%. В ряде регионов пока не раскрывают данные о том, сколько людей получили вторую дозу вакцины.

Менее 1% населения привиты в Пермском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии.

Для сравнения: всего в мире, по данным агентства Bloomberg, на 19 февраля было использовано 193 млн доз в 87 государствах. В Израиле хотя бы одну дозу получили 46% граждан, в Великобритании — 24%, в США — 12,6%.