Дома комфортно, близкие рядом. Зачем нашему мозгу в магазин и парк?

Нервная система человека с трудом переносит режим изоляции. Но почему, если дома есть все условия для комфортного времяпрепровождения? Особенности работы мозга.

Режим карантина поверг в шок многих. Психологически людям было тяжело сидеть дома, многие начали чувствовать себя потерянным и одинокими, хотя находились во вполне комфортных условиях. В чем же дело, почему наш мозг так себя повел. О том, что думает об этом нейронаука, рассказала научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Оксана Зинченко. Главное — в материале DK.RU.

— Почему при таком изобилии информации и доступа к различным обучающим материалам в интернете мы все равно испытываем дискомфорт и стремимся выйти хотя бы в магазин?

Многие предполагают, что нам не хватает пребывания на свежем воздухе, хотя бы прогулок в парке. Однако причина может быть гораздо глубже — оказываясь в новой среде, мы получаем новую информацию. Стремление к новизне является одним из базовых стремлений. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новой информацией, активируются «центры удовольствия» мозга — области, отвечающие за положительное подкрепление. Благодаря этому мы стремимся осваивать новые навыки или узнавать что-то неизвестное для себя. Наша рабочая мотивация склонна угасать, если мы не сталкиваемся с оптимально трудными «вызовами», и даже наши межличностные отношения оказываются под угрозой, если преобладают предсказуемость и рутина («любовная лодка разбилась о быт»).

Сложившаяся ситуация изоляции — это в какой-то степени аналог «дофаминового голодания», о котором писали Джеймс Синка и Кэмерон Сепах, резкого снижения потока новизны.

Однако стоит отметить, что сама эта практика («дофаминового голодания») никоим образом не влияет на действительный уровень дофамина, а действует подобно правилам отхода ко сну или техникам аутогенной тренировки — направлена на снижение уровня стресса, если применяется разумно.

Когда поток новизны резко снизился, и в повседневной жизни стала преобладать рутина, люди начали испытывать сильный дискомфорт, вызванный фрустрацией этой потребности.

При этом мы действительно чувствуем себя более счастливыми, находясь в эстетически приятных местах, но это не ограничено исключительно «зелеными зонами» — парками или заповедниками. Исследование, проведенное в Англии в 2019 году, показало: и пребывание в естественной среде, и в местах с архитектурными постройками практически в равной степени влияло на индивидуальный уровень счастья.

Насколько социальная изоляция повлияла на чувство одиночества и что мы знаем о физиологии и нейрофизиологии этих процессов?

Известно, что социальная изоляция, исключение из группы, отвержение буквальным образом воспринимается как физическая боль. Те же центры мозга (передняя поясная извилина и островковая кора) активируются, когда мы сами испытываем боль, например, порезавшись, или видим, как боль испытывает другой человек. Долговременное одиночество оказывает влияние на наш мозг и психические процессы — так, человек в подобном состоянии начинает воспринимать социальные угрозы (в отличие от несоциальных) сильнее. Предполагается, что это может иметь эволюционный характер — изоляция от группы может вести к усилению внимания, наблюдения за социальным миром и ориентации на самосохранение.

Пока не изобретены волшебные таблетки, помогающие пережить социальную изоляцию, стоит сосредоточить свое внимание на изучении особенностей мозга и постараться бережнее относиться к нему — как минимум не перегружать себя информацией из СМИ.

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