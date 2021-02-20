«Запасаемся травматическими пистолетами»: застройщик и предприниматель не поделили землю

Предприниматель из Екатеринбурга обвинил компанию «Брусника» в захвате участка у Макаровского моста. Девелопер настаивает, что сам бизнесмен занял его незаконно.

Предмет спора — локация в районе ул. Челюскинцев, где сейчас находятся гаражные боксы. Она попадает в зону будущей застройки компании «Брусника» — квартала в границах улиц Героев России, Беринга, Челюскинцев и Гражданской. По договору о развитии территории, заключенном с городской администрацией, девелопер должен выкупить гаражные боксы по соглашению сторон.

В настоящий момент «Бруснике» принадлежит 80% гаражей. Но не все собственники готовы идти на встречу. На этой почве и возник конфликт: председатель Гаражно-строительного кооператива № 70 Сергей Луппов заявил, что «Брусника» установила забор вплотную к его боксам, лишив его возможности подъехать к ним на фургоне и загрузить товар.

Сергей Луппов шьет детскую одежду и продает ее через интернет-магазин «Сима-Ленда». Он переоборудовал гаражи под складское помещение площадью 200 кв. м.

Застройщик установил забор на участке, который находится в аренде у ГСК № 70. Забрал землю со стороны Челюскинцев, демонтировал забор, принадлежащий гаражно-строительному комплексу. Сейчас там ездит спецтехника. Проехать с этой стороны к своим гаражным боксам я не могу, там поставили контрольно-пропускной пункт. Для того чтобы забрать товар, мне пришлось разобрать стену в одном из боксов и сделать лаз, который ведет к складу», — рассказал бизнесмен (цитата по e1.ru).

За строительным забором оказался грузовой фургон, на котором Луппов возил товар. Предприниматель несколько раз обращался в полицию, но правоохранители не откликнулись.

Позиция девелопера: это Сергей Луппов занял принадлежащую «Бруснике» землю. Он огородил неузаконенную баню, расположенную на крыше гаражей, и поставил свой автомобиль.

По словам Сергея Луппова, он согласен продать недвижимость за 25 млн руб., но застройщик оценил ее вдвое дешевле (12 млн руб.).

В конце 2020 г. суд обязал предпринимателя убрать автомобиль с территории застройщика. Но Сергей Луппов отказывается это делать и подчеркивает, что готов «биться за свое»:

Друзья меня поддерживают, мы запасаемся травматическими пистолетами, гражданскими средствами защиты» (цитата по e1.ru).

Очевидно, спор о том, где проходит граница между двумя земельными участками, будет решаться в суде. Компания «Брусника» надеется, что ей удастся прийти к соглашению с бизнесменом.

Ранее DK.RU писал, что власти Свердловской области совместно с «Брусникой» составят список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации.

Вчера вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью. В Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Региональный закон о КРТ будет внесен в ЗакСо в марте.