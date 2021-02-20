«Раньше в них из автоматов стреляли, а теперь — любят». Где в уикенд пообщаться с оленями

Февраль россияне, особенно живущие в мегаполисах, считают самым депрессивным месяцем. Один из быстрых способов получить заряд положительных эмоций — общение с животными. Актуально перед выходными.

Свердловская область в последние годы активно развивает туристический потенциал. К уже имеющемуся туркластеру «Гора Белая», расположенному в районе Нижнего Тагила, вскоре добавится еще один — к югу от Екатеринбурга. Как сообщил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, к середине текущего года официальный статус туристического кластера получат проект «Большая Сысерть» и природный парк «Бажовские места». «Такой статус — благо для инвесторов, поскольку позволяет привлечь дополнительные меры государственной поддержки», — пояснил Нисковских.

Читайте также подробности о проекте «Большая Сысерть»: В стенах завода 18 века запустили креативный кластер

У большинства свердловчан «Бажовские места» прочно ассоциируются с Тальковым камнем — пешеходную дорогу к озеру (бывшему карьеру) благоустроили несколько лет назад и теперь в любое время здесь немало туристов. Но есть на территории парка не менее интересный объект — оленья ферма «Бархатные рога», где содержатся пятнистые и благородные олени (маралы). По словам того же Нисковских, в последнее время ферма набирает популярность. Правда, догадаться об ее отношении к «Бажовским местам» трудно: добраться до места можно исключительно на личном автотранспорте, при этом въезд — через Челябинскую область: «Бархатные рога» находятся в 6 км от поселка Даутово на берегу озера Иткуль. Впрочем, гораздо ближе от фермы до другого озера — Сысертского. Тут уж название говорит само за себя.

Откуда под Сысертью олени

Хозяйство по разведению оленей существует здесь более 10 лет — до 2018 г. им владел Уральский завод гражданской авиации. Объект был не туристическим: авиаторы завели оленей, чтобы зарабатывать на продаже пантов, — это рога молодых оленей, которые используются в фармацевтической промышленности. Собирались даже строить пантолечебницу: возвели трехэтажное здание гостиницы с подвальными помещениями, которые и планировалось оборудовать под пантовые ванны. Хотели сделать и ресторан — кормить гостей олениной.

Впрочем, было у хозяйства и еще одно назначение — правда, неофициальное.

Здесь оленей стреляли. Охотники приезжали по старой памяти и тогда, когда мы уже выкупили ферму: на снегоходах, даже не с ружьями — с автоматами, — рассказывает Луиза — сестра нынешнего хозяина фермы. Она принимает туристов, приезжающих погулять среди природы и покормить животных с рук.

Собственников оленье хозяйство сменило три года назад: авиаторы выставили непрофильный актив на торги. Тогда его и приобрела супружеская чета — Сона Даниелян и Петрос Нерсисян. На Сону уже было оформлено КФХ в Октбярьском районе, олени стали своеобразным продолжением фермерской деятельности.

Когда брат только выкупил ферму, здесь почти ничего не было — только животные и пара построек. Поначалу мы только разводили оленей — панты продавали в Китай, молодых оленят — в другие хозяйства. Но мы сразу решили: никаких глобальных отстрелов и производства оленей на мясо. Мы их разводим, потому что любим животных. Знаете, в городах кто-то по несколько собак дома держит, а мы тут — оленей, — говорит Луиза.

За несколько лет владения хозяйством новые собственники увеличили поголовье с 300 до почти 1000 особей. Впрочем,точную цифру нам не назвали: «У нас территория огромная. Большая часть оленей просто гуляет — здесь, в туристической зоне, только те, кто приручен, людей не боится. Таких от силы 50 особей», — пояснила Луиза.

Корм для животных лучше привозить с собой, здесь его не продают. Животным можно морковку, капусту, яблоки, зелень. Хлебом кормить их запрещено

Не только бемби

Одновременно из хозяйства стали делать туристический объект: оборудовали парковку, построили беседки, несколько вольеров, придумали название — оленья ферма «Бархатные рога».

Стали заводить и других животных. В нагрузку к оленям ферме достались два медведя — Миша и Маша. Машину маму, медведицу, когда-то убили браконьеры, а она осталась. Потом также Миша появился. Из-за этих медведей прошлым летом ферма попала под внимание прокуратуры. Зоозащитники написали жалобу на плохое содержание животных — в тесных и грязных клетках.

Честно говоря, медведи дикие, мы их побаиваемся, поэтому в клетках у них не так чисто, как хотелось бы. Убраться там — целая история. В зоопарках, чтобы вычистить вольеры, в медведя стреляют дротиком со снотворным. Но там точно знают его вес. Значит, могут нужную дозу подобрать, чтобы усыпить ненадолго, без вреда для здоровья. Мы же вес знаем только приблизительно, они нас к себе особо не подпускают, — поясняет Луиза.

Клетки у медведей действительно маленькие. Но животные в них выглядят довольно бодро. «Если бы им было невмоготу, они бы ревели. А так они вполне спокойны, значит, все устраивает», — говорит Луиза

К слову, в зимнюю спячку Миша и Маша не впадают — с любопытством смотрят на посетителей, которые пытаются забросить им морковь или яблоки через решетку. Природные ритмы у животных сбиты из-за того, что в зимний период они так же получают пищу, как и летом.

В природе в холода медведю есть нечего, поэтому он за лето жир нагуливает, а всю зиму спит, лапу сосет — у него такой энергосберегающий режим У нас еда круглый год, ничего сберегать не надо, — пояснил работник фермы.

Сегодня, помимо оленей и медведей, на территории фермы есть козы, бараны, кабаны, кролики, енот, страусы. Африканские птицы появились в «Бархатных рогах» прошлым летом — сразу десяток. Их купили в Оренбургской области и привезли на Средний Урал. Как рассказывал тогда Петрос Нерсисян, одна птица стоила 50 тыс. руб.

Около птиц всегда толпится народ — кормят их овощами. Но, в отличие от оленей, которые мягко берут корм из рук, со страусами надо быть настороже: могут и за палец тяпнуть

Повышенным вниманием посетителей пользуется верблюд Яша. Он появился в хозяйстве практически сразу, как оно сменило собственников.

Яшу нам подарили дурузья. А в этом году мы купили для него двух подружек-верблюдиц. Привезли их совсем недавно — в конце января. Некоторое время они были на карантине, поэтому посетителей к ним не подпускали. Но уже в конце февраля с ними тоже можно будет пообщаться, — уточнила Луиза.

Верблюдицы — белая и коричневая — с виду утонченнее и грациознее мощного косматого Яши. Сейчас девочкам выбирают имена с помощью голосования в официальном паблике группе фермы «ВКонтакте»

Сколько зарабатывают на любви горожан к природе

На покупку верблюдиц, по словам Луизы, ушел весь доход, который ферма получила за январские праздники 2021 г. А доход у фермы пока не слишком высок. Стоимость входного билета чисто номинальная — 100 руб. с взрослого, детей до шести лет пускают бесплатно. Бесплатно же посетителям предлагают чай, кофе, печенье — ими можно угоститься в теплых беседках. В выходные можно купить шашлык — его делают из мяса собственного производства. Порция курицы и баранины стоит одинаково — 300 руб. Эти деньги также идут на содержание животных и развитие фермы.

Зимой, когда световой день короткий, «Бархатные рога» принимают посетителей с 10 до 16 часов.

В будние дни гостей мало — две-три машины. Зато в выходные поток очень большой. За новогодние каникулы, наверное, больше 10 тысяч было, — рассказывает Луиза.

В будни приезжают в основном жители Челябинской области: до Верхнего Уфалея около 30 километров, чуть больше — до Снежинска.

Развлечений здесь, помимо общения с животными, немного: можно показаться на квадроцикле (стоить это будет от 500 до 3000 руб. в зависимости от времени) и на лошади (100 руб.). арендовать бублик (тоже 100 руб.).

Есть и еще один источник дохода — три гостевых дома на берегу Сысертского озера. Сутки проживания стоят от 7000 руб., в стоимость сразу включена баня. Но, кроме как попариться и пройтись немного по лесу, зимой здесь заняться нечем: проката лыж или коньков нет. Летом можно приехать с палаткой — поставить ее разрешат за 200 руб.

Вода в озере чистейшая, можно купаться, рыбу ловить. Еще мы летом ставим армейский шатер на отдельной территории на берегу. Там свой пирс, мангал, получается такая вип-зона, — рассказывает Луиза.

В обшей сложности, по ее словам, туристы приносят ферме до 2,5 млн руб. в год. Затраты вдвое выше — до 5 млн руб. уходит только на содержание животных.

Чтобы сделать из фермы привлекательный туристический объект, достроить гостиницу, открыть пантолечебницу, требуются серьезные денежные вливания. «Бархатные рога» вошли в число инвестпроектов области, которые курирует Агентство по привлечению инвестиций. Желаемая сумма вложений — 50 млн руб. За эти деньги в числе прочего собственники фермы планируют отсыпать дорогу со стороны Сысерти — тогда путь до фермы для жителей Екатеринбурга сократится в несколько раз.

Пока же дорога от Екатеринбурга до фермы занимает не менее 2,5 часов: наиболее короткий путь — через Полевской и станцию Полдневая. На границе Свердловской и Челябинской областей асфальт пропадает, остается тряская грунтовка. Зимой по ней ехать более-менее комфортно, летом — удовольствие ниже среднего. Хотя при должной аккуратности пройти может любая легковушка.