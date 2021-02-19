Потанин вложился в школы программирования, почему дорожают продукты. Главное 19 февраля

Для роста цен на продукты питания нашлась еще одна причина. Льготную ипотеку продлят, но с рядом ограничений. В сеть школ программирования и математики «Алгоритмика» вложились новые инвесторы.

Российско-китайский технологический инвестиционный фонд (РКТИФ) и Winter Capital Partners Владимира Потанина вложили $10 млн в школу математики и программирования «Алгоритмика», сообщила пресс-служба РКТИФ. Компания направит полученные средства на развитие продукта и международную экспансию: привлечение новых франчайзи-партнеров по всему миру, открытие новых школ и увеличение количества учащихся.

«Алгоритмика», основанная в 2016 г. бывшим сотрудником McKinsey Андреем Лобановым, работает в 37 странах, обучает более 150 тыс. учеников по всему миру, материалы курсов переведены на 11 языков. Компания нацелена стать международной франшизой номер один в сфере дополнительного образования по программированию и математике, говорит Лобанов.

Глобальный рынок образования сегодня составляет около 5 триллионов долларов и, как ожидается, в течение следующего десятилетия будет расти на 4%-7% в год. При этом рынок фрагментирован и находится на ранней ступени развития. В денежном отношении российский рынок составляет десятую долю процента от глобального рынка, поэтому, на наш взгляд, стратегия выхода на зарубежные рынки абсолютно оправдана. Успешная международная экспансия «Алгоритмики» – это главная причина, по которой фонды WCP приняли решение инвестировать в компанию, — сказал Антон Фарленков, управляющий директор Winter Capital Advisors.

Продовольствие может подорожать еще из-за упаковки

«Руспродсоюз», объединяющий более 400 пищевых предприятий, обратился в ФАС с просьбой проверить подорожание пластиковой упаковки на 10-15%, пишет ТАСС со ссылкой на письмо ассоциации. Члены «Руспродсоюза» с конца 2020 г. получают от поставщиков предупреждения о росте цен, говорится в документе.

Поставщики объясняют это подорожанием гранул для производства полиэтилена: с июня прошлого года стоимость полимеров выросла на 25-30% до 115 тыс. руб. за тонну в январе против 78 тыс. рублей в июле 2020 г., при том что гранулы производят в России.

По словам зампред правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, обычно упаковка занимает до 7% в себестоимости продуктов, но в некоторых случаях достигает 30% и более.

Цены на выросли из-за увеличения спроса на полимеры и подорожания сырья для нефтехимии — оно привязано к мировым котировкам углеводородов, заявили «Коммерсанту» в СИБУРе. Кроме того, некоторые компании останавливали производство. А в период ограничений переработчики уменьшили объемы закупки полимеров и запасы изделий, а сейчас не успевают их произвести, сказал источник издания на рынке.

Льготную ипотеку продлят в июле

Госпрограмма льготной ипотеки будет продлена с рядом ограничений в условиях выдачи, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Мы предложим какие-то ограничения, но незначительные. Базово мы считаем, что мы ее в каком-то виде продлим, и вы своим застройщикам скажите, — сказал Хуснуллин в Екатеринбурге на совещании по реализации нацпроектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (цитата по ТАСС ).

При этом ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставок по ипотеке грозит формированием пузыря на рынке жилья, и доступность ипотеки нужно обеспечивать адресными мерами, так как для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры.