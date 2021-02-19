«Норникель» заплатит рекордный штраф за разлив топлива. За счет снижения дивидендов

Компания выплатит в федеральный бюджет 146,2 млрд руб. штрафа за утечку дизтоплива, нанесшую колоссальный ущерб природе. При этом ее акции на заявление отреагировали ростом.

«Норникель» выплатит 146,2 млрд руб. штрафа в качестве компенсации за экологический ущерб из-за разлива топлива при аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 г. Как пишет РБК, об этом во время прямой линии компании сказал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет, — заявил он.

Финансовый директор компании Сергей Малышев добавил, что выплата пройдет за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов «Норникеля». Ранее в компании заявляли, что внимательно изучат решение суда, но не говорили, что будут его обжаловать.

Акции «Норникеля» на Московской бирже в ходе торгов даже дорожают на 1,54% до 27112 руб. Компания уже сообщала, что зарезервировала необходимую сумму для выплаты штрафа.

Утечка топлива из резервуара в Норильске произошла 29 мая прошлого года, причем о происшествии стало известно лишь несколько дней спустя из соцсетей. Нефтепродукты попали в реки Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Экологическая катастрофа стала одной из крупнейших в арктической зоне. Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что на восстановление экосистемы после аварии потребуются годы.

Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин называл рекордный штрф уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества: