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«Норникель» заплатит рекордный штраф за разлив топлива. За счет снижения дивидендов

Владимир Потанин, генеральный директор «Норникеля»
Владимир Потанин, генеральный директор «Норникеля». Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Компания выплатит в федеральный бюджет 146,2 млрд руб. штрафа за утечку дизтоплива, нанесшую колоссальный ущерб природе. При этом ее акции на заявление отреагировали ростом.

#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

«Норникель» выплатит 146,2 млрд руб. штрафа в качестве компенсации за экологический ущерб из-за разлива топлива при аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 г. Как пишет РБК, об этом во время прямой линии компании сказал старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет, — заявил он.

Финансовый директор компании Сергей Малышев добавил, что выплата пройдет за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов «Норникеля». Ранее в компании заявляли, что внимательно изучат решение суда, но не говорили, что будут его обжаловать.

Акции «Норникеля» на Московской бирже в ходе торгов даже дорожают на 1,54% до 27112 руб. Компания уже сообщала, что зарезервировала необходимую сумму для выплаты штрафа. 

Утечка топлива из резервуара в Норильске произошла 29 мая прошлого года, причем о происшествии стало известно лишь несколько дней спустя из соцсетей. Нефтепродукты попали в реки Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Экологическая катастрофа стала одной из крупнейших в арктической зоне. Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что на восстановление экосистемы после аварии потребуются годы.

Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин называл рекордный штрф уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества:

Это решение прежде всего говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии. Это урок для нашей компании, но, думаю, это прежде всего сигнал для всего бизнес-сообщества. Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила

 
Автор: Андрей Пермяков
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