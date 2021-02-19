Жить в неведении — лучший вариант. Люди не хотят заранее знать ни о плохом, ни о хорошем

Узнать о первых признаках серьезной, но излечимой болезни, лучшем варианте вложения денег или о мнении друга о вашем подарке? Точно нет. Почему люди не хотят знать ни о чем из будущего. Исследование.

Люди не хотят слышать не только то, что причиняет боль, но и то, что может стать приятной неожиданностью. В XXI веке у нас под рукой огромный объем данных: мы проводим генетические тесты детям, находящимся в утробе матери, чтобы подготовиться к худшему, мы регулярно проводим скрининги на рак и следим за своим здоровьем при помощи напульсников и телефонов, можем узнать о своих родственных связях и генетической предрасположенности при помощи простого мазка слюны.

Однако есть множество данных, которые люди знать не хотят. Исследование с участием более 2000 человек в Германии и Испании, проведенное Гердом Гигеренцером из Института человеческого развития Макса Планка в Берлине и Росио Гарсия-Ретамеро из Университета Гранады в Испании, обнаружило, что 90% участников не хотели бы знать, когда умрет их партнер или по какой причине. Еще 87% опрошенных не хотят знать дату своей смерти, более 86% ответили «нет» на вопрос о том, хотят ли они знать, разведутся ли с партнером.

Аналогичные исследования подтвердили эти данные. Люди часто избегают информации, которая может причинить нам боль. Инвесторы реже заходят в свои портфели акций в дни, когда рынок падает. А по данным одного лабораторного эксперимента, участники, которым сказали, что у них более низкий рейтинг, чем у других, готовы были заплатить, только бы не знать свои показатели.

Кроме того, люди не хотят узнавать информацию, связанную с их здоровьем, даже если эти знания позволят им узнать о лечении. Одно из исследований показало, что только 7% людей с высоким риском заболевания Хантингтона решают выяснить, есть ли у них заболевание, хотя такие знания безусловно полезны для облегчения симптомов хронического заболевания. Аналогично участники эксперимента решили отказаться от части своего заработка, чтобы не узнавать результаты теста на излечимое заболевание, передающееся половым путем. Чем серьезнее заболевание, тем больше людей не хотят ничего о нем знать.

Эмили Хо, сотрудник Северо-Западного университета, и ее коллеги недавно разработали шкалу для измерения антипатии людей к потенциально неприятной, но при этом полезной информации. Исследователи представили 380 участникам различные сценарии, чтобы проверить их желание получить информацию о трех областях (личное здоровье, финансы и восприятие их другими людьми), причем в каждом сценарии была возможность благоприятного или неблагоприятного исхода для участника. Участники могли узнать о риске конкретного медицинского состояния, об эффективности упущенной ими инвестиционной возможности или услышать мнение, насколько хорошо они выступили с речью.

Твердый отказ от информации продемонстрировало меньшинство, хотя и существенное: в среднем участники говорили, что они «определенно» или «вероятно» не захотят получать такую информацию в 32% случаев. Около 45% предпочли бы не знать, сколько могли заработать, выбрав более прибыльный инвестиционный фонд, а 33% — что имел в виду человек, называя их причудливыми. 24% не хотели бы знать, понравилась ли другу книга, которую они подарили ему на день рождения.

Также исследователи изучили личные характеристики участников, некоторые из которых оказались значимыми переменными. Оказалось, что степень, в которой люди хотели избежать информации, не была связана с полом, доходом, возрастом или образованием. Информации не избегали участники, склонные к экстраверсии, добросовестные и открытые для нового опыта, тогда как люди с высокими показателями невротизма продемонстрировали противоположную тенденцию.

Хо и ее команда обнаружили, что стремление избегать информации влияет на наше поведение. В одном из своих экспериментов они спросили о желании участников получать информацию. Через две недели им предоставили возможность посетить веб-сайт с потенциально ценной информацией, которая могла бы оказаться болезненной. Например, на одном из сайтов сравнивалась средняя заработная плата мужчин и женщин по разным профессиям. На другом содержались данные о риске выгорания. Тенденция участников избегать информации, отмеченная в ходе первоначального опроса, коррелировала с их нежеланием заходить на эти веб-сайты.

На основе этого был сделан вывод, что люди в основном предпочитают игнорировать не только болезненные новости и события, такие как смерть и развод, но также и приятные, такие как рождение. Гигеренцер и Гарсия-Ретамеро спросили у своих более 2000 участников, хотят ли они узнать о позитивных жизненных событиях, и большинство ответило отрицательно. Более 60% сказали, что не хотят знать о следующем рождественском подарке. И около 37% заявили, что предпочли бы не знать пол своего еще не родившегося ребенка. Этот результат может быть как-то связан с возможностью разочарования, но скорее дело в том, что люди наслаждаются ожиданием.

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