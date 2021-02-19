Екатеринбуржец строит в Новосибирске профессиональную трубу для полетов

Аэротрубу закрытого типа высотой 17 метров планируется запустить уже этой весной. Монтаж оборудования в складском помещении находится на финальной стадии. Автор проекта — номинант «Человека года».

Первую профессиональную аэротрубу в Новосибирске строит Николай Чичканов, владелец аэротрубы Free Fly в Екатеринбурге. По данным DK.RU, монтаж аэротрубы в Новосибирске находится на финальной стадии, она возводится в складском нежилом помещении на ул. Спартака в Железнодорожном районе города.

Высота аэротрубы составит 17 метров, она закрытого типа (пространство сверху и снизу ограничено прочной сеткой). Ожидается, что аэротруба начнет функционировать этой весной. Новый город и расценки уже появились на официальном сайте компании.

Напомним, что в Екатеринбурге первая аэротруба появилась в октябре 2017 г. Аэротруба — это огромный «стакан», в котором воздух нагнетается с помощью вентиляторов до скорости 250 км/ч и люди могут по-настоящему летать внутри. Изначально предполагалось, что в аэротрубе будут тренироваться парашютисты, но этот спорт полюбили и простые горожане. С 2017 г. полеты в аэротрубе — официальный вид спорта в России, проводятся соревнования, присваиваются спортивные звания. А в 2024 г. полеты в аэротрубе будут экспериментально включены в Олимпийские игры. Николай Чичканов в 2018 г. вошел в тройку номинантов премии издания «Деловой квартал» «Человек года — 2018» в категории «Малый бизнес».