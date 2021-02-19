В Екатеринбурге планируют создать новый индустриальный парк

Предполагается, что транспортно-логистический центр с индустриальным парком разместится в северо-восточной части Екатеринбурга вблизи железнодорожной станции «Заводская».

Новый узловой мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) планируют назвать «Уральский» и разместить в северо-восточной части Екатеринбурга вблизи железнодорожной станции «Заводская». Это территория между Екатеринбургом и Березовским.

Председатель совета директоров ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Александр Кохидзе отметил, что разработчики рассматривают ТЛЦ «Уральский» шире, чем просто транспортно-логистический центр.

С нашими коллегами и партнерами обсуждаем вопрос о развитии данной территории в части создания индустриального парка, в котором разместятся резиденты, производственные и складские мощности, торгово-ярморочные комплексы, где будут обрабатываться таможенные грузы, — пояснил Александр Кохидзе.

Для реализации этой идеи необходимо внести изменения и корректировки в первоначальный проект ТЛЦ и в генеральный план Екатеринбурга.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова считает, что к проекту необходимо подойти комплексно, с учетом того, что близлежащая территория будет формироваться в новый современный индустриальный парк:

Отсутствие современных площадок под размещение промышленного производства в границах Екатеринбурга является одним из основных сдерживающих факторов по привлечению инвестиций.

Добавим, что в Березовском существует индустриальный парк, который развивает компания PNK group. Как рассказывал DK.RU, он находится в 3 км от ЕКАД и в 16 км от аэропорта «Кольцово», занимает порядка 16 гектаров.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко отмечал, что в 2020 г. внимание на индустриальные парки обратили многие ритейлеры:

В 2020 г. заметно ускорился переход многих федеральных и региональных ритейлеров на онлайн-торговлю, им требуется наращивать обороты продаж и расширить объемы складской недвижимости. Мы прогнозируем, что в следующем (2021-м — прим. ред.) году присутствие крупных игроков на региональных рынках складской недвижимости будет расширяться.

Как сообщал DK.RU, федеральные ритейлеры активно строят распределительные центры в Екатеринбурге. В 2019 г. стало известно, что российский гигант e-commerce Wildberries откроет распределительно-логистический центр площадью 100 000 кв. м. Ранее собственный распредцентр в Екатеринбурге открыл интернет-магазин OZON. DK.RU также сообщал, что российский девелопер PNK Group построит распределительный центр для компании Fix Price. Площадь объекта составит более 22 тыс. кв. м. ГК «Детский мир» построит под Екатеринбургом распределительный центр общей площадью 63 200 кв. м., он расположится в «PNK Парке Березовский».