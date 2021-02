Байден у руля: в какие американские компании инвестировать?

В 2020 году российские частные инвесторы стали больше интересоваться иностранными акциями. Этому способствовало начало торгов самыми ликвидными бумагами компаний из индекса S&P 500 на Мосбирже.

С 1 декабря 2020-го на Московской бирже можно купить 55 акций компаний с листингом в США. Согласно данным «Портфеля частного инвестора», который рассчитывает Мосбиржа, в январе 2021 года инвесторы чаще всего покупали акции Alibaba Group Holding LTD (20,7% — доля от «народного портфеля»), Tesla Inc. (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer Inc. (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,6%), Facebook Inc. (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T Inc. (4,5%). Многих инвесторов привлекла возможность купить акции зарубежных компаний за рубли.

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на иностранных бумагах и проводит торги в долларах, сообщила о рекордном январе. Впервые торговая площадка опередила Мосбиржу по объему торгов акциями иностранных эмитентов — $36,1 млрд у площадки Северной столицы против $30,21 млрд на Московской площадке. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам декабря 2020 года был $31,59 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 11 раз ($3,38 млрд в январе 2020 года).

Список самых популярных у россиян акций иностранных эмитентов, торгующихся на бирже Санкт-Петербурга: Tesla (16% от общего объема), Alibaba (8,4%), Apple (5,3%), Moderna (3,8%), Virgin Galactic Holdings (3,6%), Advanced Micro Devices (2,3%), Facebook (2,2%), Amazon (2,1%), Bed Bath & Beyond (1,7%), Transocean (1,7%).

А что в США?

После падения в марте 2020-го американский рынок начал головокружительный рост. Фондовые индексы не раз за это время переписали максимумы, устроив не только Рождественское ралли, но также «вакцинное» и ралли «надежд на скорое восстановление». Также инвесторов вдохновила победа Джозефа Байдена на выборах президента США и стала одним из долгоиграющих позитивных драйверов. Дональда Трампа, напротив, в конце его президентского срока рынок практически полностью игнорировал, — говорит Николай Мишуткин, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Екатеринбурге.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» проанализировали предвыборную программу избранного президента США Джозефа Байдена с точки зрения влияния на американский фондовый рынок в целом и отдельные отрасли. Какие же компании могут стать бенефициарами смены президента, в том числе — вопреки его программе?

Инвестиционные идеи

Facebook (FB) не выиграет от экономических инициатив Байдена, но есть вероятность, что возможное ужесточение регулирования IT-гигантов не коснется корпорации Марка Цукерберга. Маловероятно, что FB заставят продать Instagram и WhatsApp, но если это случится, то инвесторы могут даже выиграть. Целевая цена по акциям — $330.

Pfizer (PFE) , один из крупнейших производителей вакцины от COVID-19, может извлечь выгоду из дополнительных закупок препарата и наращивания темпов вакцинации граждан США, которые стремятся к 1,5 млн доз в день. Целевая цена — $40.



Qualcoom (QCOM) , один из ведущих поставщиков ЦП, модемов и RF front end элементов для смартфонов и гаджетов. Для компании выгодны сразу несколько тенденций -развертывание 5G сетей, рост стоимости и плотности компонентов для смартфонов, рост рынка IoT, увеличение доли цифровых компонентов в автомобильном секторе. В 2021 году ее non-GAAP выручка может вырасти на 45% г/г. Целевая цена — $168.



, один из крупнейших производителей вакцины от COVID-19, может извлечь выгоду из дополнительных закупок препарата и наращивания темпов вакцинации граждан США, которые стремятся к 1,5 млн доз в день. Целевая цена — $40. , один из ведущих поставщиков ЦП, модемов и RF front end элементов для смартфонов и гаджетов. Для компании выгодны сразу несколько тенденций -развертывание 5G сетей, рост стоимости и плотности компонентов для смартфонов, рост рынка IoT, увеличение доли цифровых компонентов в автомобильном секторе. В 2021 году ее non-GAAP выручка может вырасти на 45% г/г. Целевая цена — $168. Comcast (CMCSA) — телекоммуникационная компания с эффективной диверсификацией выручки и дивидендной доходностью около 2%. Ее кабельный бизнес благодаря пандемии ускорил рост. Тематические парки перестают быть убыточными. Стриминговый бизнес сегмента NBC Universal (сервис Peacock) может вырасти благодаря вертикальной интеграции. Целевая цена — $60.



— телекоммуникационная компания с эффективной диверсификацией выручки и дивидендной доходностью около 2%. Ее кабельный бизнес благодаря пандемии ускорил рост. Тематические парки перестают быть убыточными. Стриминговый бизнес сегмента NBC Universal (сервис Peacock) может вырасти благодаря вертикальной интеграции. Целевая цена — $60. Gilead Sciences (GILD) — одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний, недавно провела слияние с Immunomedics. Ожидается рост выручки благодаря сделке и от продажи препарата Remdesivir, иногда используемого при COVID-19. Целевая цена — $76.



— одна из крупнейших американских биофармацевтических компаний, недавно провела слияние с Immunomedics. Ожидается рост выручки благодаря сделке и от продажи препарата Remdesivir, иногда используемого при COVID-19. Целевая цена — $76. Nextera Energy (NEE) , лидер генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Компания планирует инвестировать до 2022 года $50-55 млрд в ряд проектов. Целевая цена акций — $90.



, лидер генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Компания планирует инвестировать до 2022 года $50-55 млрд в ряд проектов. Целевая цена акций — $90. Northrop Grumman (NOC) , один из ведущих оборонных холдингов США. Для компании могут быть благоприятны увеличение оборонного бюджета и инвестиции в создание новых ядерных баллистических ракет. Целевая цена — $376.



, один из ведущих оборонных холдингов США. Для компании могут быть благоприятны увеличение оборонного бюджета и инвестиции в создание новых ядерных баллистических ракет. Целевая цена — $376. Leidos (LDOS) , один из крупнейших провайдеров решений для государственных агентств и ведомств в сфере обороны, разведки, гражданской авиации, может стать бенефициаров инвестиций в ИИ и цифровизацию. Целевая цена — $118.



, один из крупнейших провайдеров решений для государственных агентств и ведомств в сфере обороны, разведки, гражданской авиации, может стать бенефициаров инвестиций в ИИ и цифровизацию. Целевая цена — $118. LGI Homes (LGIH) занимается проектированием, строительством и продажей дешевых домов и может выиграть от льгот в размере $15 тыс. на покупку первого жилья. Целевая цена — $125.



занимается проектированием, строительством и продажей дешевых домов и может выиграть от льгот в размере $15 тыс. на покупку первого жилья. Целевая цена — $125. Martin Marietta Materials (MLM), поставщик цемента, песка и прочих стройматериалов для крупных проектов, получит выгоду от инвестиций в инфраструктуру США. Целевая цена — $307.

Подробнее об инвестициях в акции американских компаний можно узнать в офисе ИК «Фридом Финанс» по адресам:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61, БЦ «Венский дом»

Телефон: +7 (343) 351-08-68

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.10

Телефон: тел. +7 (343) 351-09-90

Email: yekaterinburg@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную ин-формацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.