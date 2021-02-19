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Реальные зарплаты россиян выросли, несмотря на падение реальных доходов. Как так?

Реальные зарплаты россиян выросли, несмотря на падение реальных доходов. Как так?
Иллюстрация: Пресс-служба Росстата

Номинальные зарплаты за год выросли на 6% и превысили 51 тыс. руб., при этом рост реальных отстает более чем вдвое. Но это не помешало упасть реальным доходам сразу на 3,5%.

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

По итогам 2020 г. реальные зарплаты в России выросли на 2,5% год к году, сообщил Росстат. Средняя номинальная зарплата составила 51 083 руб., за год она выросла на 6%. При этом, по оценке Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы граждан за год упали на 3,5% — снизились доходы от предпринимательства, депозитов и неформальной занятости. Снизился также оборот розничной торговли — в январе 2021 г. он составил 99,9% от аналогичного показателя прошлого года. Гораздо сильнее упал объем платных услуг населению — на 17,3% год к году. 

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Годовая инфляция в январе составила 5,2%, при этом в конце прошлого года она ускорилась: в ноябре 2020 г. месячная инфляция составила 0,7%, в декабре — 0,8%, в январе 2021 г. — 0,7%. При этом индекс продовольственных цен составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем. 

В январе 2021 г. рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22 регионах. Сильнее всего подорожали помидоры — на 14,6%, виноград — на 13%, морковь — на 8,2%, картофель — на 7,1%, бананы — на 6,5%, огурцы — на 6%. Зато апельсины и лимоны подешевели на 7,3% и 3,7% соответственно. 

Напомним, по итогам прошлого года российский ВВП снизился на 3,1%, прежде всего за счет падения мирового спроса на нефть и короновирусных ограничений. Сейчас, как считают в Минэке, поддержку экономике оказывает восстановление потребительской активности. 

Автор: Андрей Пермяков
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