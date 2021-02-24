Большая реновация близко, школы-высотки и здания банков с дисконтом. Дайджест недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере Екатеринбурга за две недели: новые большие проекты, важные решения властей, которые повлияют на город, тренды, прогнозы и аналитика — в дайджесте DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: яркие заявления первых лиц государства, региона и города, которые повлияют на будущее, прогнозы экспертов и участников рынка, новые большие проекты и актуальные мнения аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Власти и застройщики придумают правила реновации Екатеринбурга

Региональное правительство вместе с девелоперами составят список изменений, которые нужно внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации. Известно, что в городе до сих пор нет четкого понимания и правил, как следует расселять и застраивать участки с ветхим и аварийным жильем, а также промплощадки, пишет 66.ru. Часто застройщикам приходится самостоятельно договариваться с жильцами о стоимости квартир. Предполагается же, что впредь собственники квартир сами смогут принимать решение, стоит ли включать их дом в программы реновации или нет. Для внесения объекта в проект комплексного развития территорий, 2/3 собственников должны будут проголосовать «за». В этом случае девелопер обязан будет выкупить квартиры по рыночной стоимости или предоставить равноценное жилье. Критерии рыночной стоимости и равноценности также должны будут установить региональные власти. Чтобы исключить дом из границ застройки, достаточно голосов 1/3 жильцов.

Девелоперы, которые будут заниматься реновацией, должны будут соблюдать ограничения, их региональные власти сейчас также обсуждают. Например, предполагается, что базовая этажность новостроек составит 9 этажей, при этом строить высотные доминанты не запрещается. Также региональные власти смогут влиять на внешний облик зданий, определять территории для парков, регулировать строительство новых детских садов, школ и других социальных объектов.

Застройщики готовы заходить в проекты реновации, но раньше делали это с настороженностью из-за сложной и громоздкой процедуры выкупа квартир. Теперь процесс станет юридически проще и прозрачнее. При этом закон не даст карт-бланша на зачистку целых микрорайонов и возведение на их месте примитивного и дешевого жилья. Наоборот, фокус сместится на замещение старого жилфонда внутри города. Вместо этого появится соразмерная человеку комфортная застройка, — пояснил руководитель по продукту компании «Брусника» Дмитрий Ступин.

Как рассказывал DK.RU, в 2018 г. стало известно, что пилотными территориями для реновации в Екатеринбурге выбрали микрорайон Заречный и ЖБИ. В Генеральном плане развития города до 2035 г. также говорится о реновации в центре, в микрорайонах, Восточный, Втузгородок, Уралмаш, Эльмаш, Комсомольский, Уктус Левобережный и Правобережный, Вторчермет, Совхозная и Академический. На данный момент идет реновация Цыганского поселка в районе Автовокзала — это одна из главных строительных площадок города в ближайшие несколько лет. Большую стройку уже развернул «Атомстройкомплекс». В границах улиц Фурманова — Чкалова — Волгоградской и Московской жилые комплексы также возводят «Брусника», «Компания РегионИнвест» и «ЕКБ-Строй-Инвест».

Напомним, застройщики города давно говорят о необходимости глубокой реновации мегаполиса. Так, глава НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев еще в 2011 г. на бизнес-форуме «Будущее города», организованном журналом «Деловой квартал — Екатеринбург», заявлял, что в первую очередь в обновлении нуждается центр города, ведь он является «витриной» современного мегаполиса. Примечательно, что прошлой осенью Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Его цель — ускорить процесс расселения ветхого и аварийного жилья в регионах. Для этого законопроектом закрепляется право субъектов федерации утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Ранее о необходимости такой меры заявляли крупнейшие застройщики Свердловской области.

Комплекс законодательных мер, которые регулировали бы реновацию городов, региональные девелоперы ждут давно. Они дадут инвесторам возможность четко рассчитывать сроки, затраты и окупаемость проектов реновации застроенных территорий, — пояснял Валерий Ананьев. — Сейчас, оставаясь один на один с собственниками, девелоперы не могут прогнозировать развитие проекта на участке с обременением, и, осознавая высокие риски, не спешат вступать в такие проекты. Поэтому даже потенциально перспективные зоны с ветхой и аварийной застройкой в центральных районах городов не реновируются и фактически остаются исключенными из экономического оборота.

В городе начнут строить школы-высотки

В Екатеринбурге спроектируют построят пятиэтажное общеобразовательное учреждение. Новая школа будет рассчитана на 1200 мест и расположится в Академическом. Проектированием объекта занимается «Атомстройкомплекс», финансирование проекта будет идти из регионального и федерального бюджетов, в том числе, за счет участия в нацпроекте «Образование». Для проектировщиков такое финансирование позволяет заложить максимальное количество современных решений.

Новая школа будет существенно отличаться от всех, что мы проектировали и строили. Вышло много новых нормативных актов, например, противопожарные требования. Теперь располагать классы начальной школы можно только на первых двух этажах. Соответственно, все общешкольные помещения также должны быть доступны и для учеников начальных классов в том числе. Поэтому их тоже нужно размещать на уровне первого и второго этажей. В итоге габариты школы в плане увеличиваются, и при большой ее вместимости необходимы большие земельные участки под застройку, — комментирует Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

И добавляет: в проекте школы будет использовано еще несколько новых проектировочных и архитектурных приемов. Так, входные группы планируется выполнить в виде аркады с подсветкой. Внутри здания появится двусветное пространство вестибюля с открытой лестницей. Известно, что проект новой школы должен пройти экспертизу, после чего будет объявлен тендер на определение подрядчика для строительства.

Ранее DK.RU рассказывал, что к 2022 г. в Екатеринбурге построят вторую «путинскую» школу. Образовательный центр объединит под одной крышей детский сад, бассейн и школу. Здание комплекса будет разноэтажным, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м. Расположится школа на 825 мест между Широкой речкой и Академическим районом, на ее строительство выделят 1,5 млрд руб. Как сообщал JustMedia.ru, по указу региональных властей в Свердловской области необходимо обустроить более 112 тысяч дополнительных мест в школах.

Банки распродают свою недвижимость в Екатеринбурге

Офисное здание на Чапаева, 3а, которое принадлежит банку «Нейва», подешевело на 53 млн руб. Это следует из объявления о продаже, которое размещено на сайте N1.ru. Если ранее за объект просили 413 млн руб., то сейчас пятиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м оценено в 360 млн руб. Ранее DK.RU рассказывал, что пятиэтажный дом, который построили специально для кредитного учреждения, выставили на продажу в начале 2020 г. В банке говорили, что на такой шаг решились по экономическим причинам. Председатель правления Банка «Нейва» Константин Левушкин пояснял DK.RU:

Наше здание — крупный объект. Для нас оно избыточно. Нам достаточно половины, чтобы разместиться с комфортом. А когда мы видим, что все дистанционные каналы эффективны, наше желание продать его еще больше усиливается. Хотя учредители говорят: «Такое классное место, такое здание». Да не вопрос, но конкретно для бизнеса банка в нем нет необходимости.

DK.RU также сообщал, что еще одна финструктура избавляется от крупных объектов недвижимости в Екатеринбурге. Банк «Открытие» продал семиэтажное здание головного офиса на Толмачева. Его ориентировочная стоимость составила 130 млн руб. Кроме того, кредитное учреждение выставило на продажу здание по адресу ул. Горького, 45. Начальная цена объекта 101,8 млн руб. Добавим, что в последние несколько лет банки не только пересматривают отношение к крупным объектам недвижимости, которые занимают головные офисы, но и сокращают сеть пунктов обслуживания клиентов. Например, за 2020 г. в Свердловской области закрылось 49 отделений кредитных структур.

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В большой лесопарк на окраине города вмонтируют скалодром и арт-объект

Юго-Западный лесопарк планируется благоустроить — первый этап проектных работ уже выполнен. Компания «Атомстройкомплекс» по заказу регионального Минприроды спроектировала благоустройство участка лесопарка от ул. Де Геннина до перспективной ул. Чкалова. Для безопасных и комфортных прогулок по лесопарку архитекторы запроектировали две входные группы с картами тропинок парка, запланировали приведение в порядок двух существующих пешеходных маршрутов, разработали проекты двух типовых площадок для отдыха, двух спортивных площадок с тренажерами и скалодромом, одного арт-объекта, а также предусмотрели расстановку скамеек, урн, элементов системы навигации.

Разработке проекта предшествовал учет всех существующих тропинок, несколько этапов изучения сложившихся сценариев использования территории лесопарка жителями, сбора их пожеланий и замечаний по развитию территории, а также последующее обсуждение с жителями концепции обновления парка, предложенной архитекторами. Мы постарались учесть максимум пожеланий горожан: так, они попросили вместо нескольких арт-объектов установить дополнительные лавочки, а также использовать антивандальные форматы малых архитектурных форм. Мы оставили только один арт-объект — металлическую фигуру медведя, которая рассчитана на то, чтобы по ней лазили дети, -— рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

В компании добавляют: архитекторы и жители оказались едины во мнении, что главным преимуществом парка является природное разнообразие. Поэтому разработанная по инициативе «Атомстройкомплекса» концепция определила развитие Юго-Западного лесопарка как первого на Урале парка природных ощущений.

Подрядчик сел в тюрьму за псевдоремонт Дворца молодежи

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор главе подрядной фирмы Кириллу Мостовщикову за хищение бюджетных средств. Бизнесмена признали виновным в том, что с августа 2016 г. по декабрь 2017 г. он внес в документы заведомо недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости ремонта фасада здания Дворца молодежи. В результате строительная организация, которой он руководил, получила деньги за работы, которые фактически не выполнила.

Кирилла Мостовщикова признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима, — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области (цитата по ЕАН).

Своими действиями г-н Мостовщиков нанес бюджету ущерб на сумму более 14 млн руб.

Отметим, что в последнее время редкий ремонт или реконструкция общественных объектов проходят без бурных обсуждений. Например, весь 2020 г. в городе не утихали споры вокруг реконструкции Зеленой рощи.

Бизнес и горожане вложились в проект нового сквера

Фонд «Город может», в совет которого входят бизнесмен Юрий Окунев, музыкант Владимир Шахрин и замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, добился одобрения проекта благоустройства сквера у Дома Художника на ул. Куйбышева. Напомним, в прошлом году фонд провел конкурс среди архитекторов на лучшую концепцию. Победитель, компания ЛАИСС, разработал проект при финансовой и экспертной поддержке компании «Атомстройкомплекс». Он предполагает сочетание классического стиля и современных технологий. Архитекторы решили ряд задач: сохранили транзитный маршрут для пешеходов через сквер, но закрыли его для автомобилей; открыли фасад исторического здания Дома Художника за счет удаления аварийных деревьев и поросли, предусмотрели навигацию в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, предупредили появление маргинальных элементов с помощью освещения, расстановки уличной мебели и озеленения и заложили основу для проведения мероприятий в сквере. К проекту прилагалась подробная смета.

В итоге проект получил положительное заключение на Совете по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга при администрации города и принят к последующей доработке и реализации. В «Атомстройкомплексе» отмечают: это один из первых проектов по благоустройству, который был инициирован общественностью, реализован за счет частной компании и одобрен экспертами. Далее стартует этап эскизной проработки. В итоге проект сможет реализовать администрация Октябрьского района Екатеринбурга.

Иллюстрации: DK.RU, «Атомстройкомплекс»