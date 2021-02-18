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Россияне сокращают траты на гендерные праздники. Умер Андрей Мягков. Главное 18 февраля

Россияне сокращают траты на гендерные праздники. Умер Андрей Мягков. Главное 18 февраля
Иллюстрация: Кадр из фильма «Иронии судьбы, или С лёгким паром!»

Председатель Центробанка анонсировала повышение ключевой ставки в ближайшие годы. Умер звезда фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман». Что произошло за день.

#НОВОСТИ

Набиуллина анонсировала повышение ключевой ставки

ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ставке в 5-6% с нынешних 4,25%. Об этом сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Ассоциации банков России, пишет «Прайм». Сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от прогноза инфляции, добавила она.

Скорость возврата, темпы возврата, когда мы начнем возврат, будут зависеть от ситуации, от нашего прогноза инфляции. На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы, — отметила глава регулятора. 

Центробанк поставил точку в снижении ставок. Вот как это повлияет на кредиты и вклады

Умер актер Андрей Мягков

В возрасте 82 лет умер артист и актер Андрей Мягков, наиболее известный по роли Жени Лукашина в фильме «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе МХТ им. Чехова. Причина смерти актера не называется. 

Мягков играл в двух этих фильмах именно таких — униженных и оскорбленных, обреченных на убогий комфорт типовых жилищ и судеб, но осмеливающихся на свой тихий бунт против прописанной циркулярами участи. Хотя весь бунт-то был — дать волю чувствам, нарушить этикет, сломать паттерн, — пишет кинокритик Антон Долин в некрологе Мягкову. 

Россияне экономят на гендерных праздниках

22% россиян сократят свои расходы на подарки к 23 Февраля и 8 Марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос аудиторской компании Deloitte. Средний бюджет составит 1–2 тыс. руб. и 2–4 тыс. руб. соответственно. Повлияет на это в том числе и продолжающийся формат удаленной работы: во многих компаниях в этом году ограничатся устным поздравлением сотрудников. 

Кроме того, у россиян желаемые подарки зачастую расходятся с действительными. Мужчины больше всего хотят получить в подарок деньги (41%), бытовую технику и электронику (29%), телефоне или планшете (25%), но, скорее всего, им подарят косметику и парфюмерию (32%), алкоголь (28%) или деньги (24%). Женщины в основном видят в качестве подарка косметику и парфюмерию (50%), деньги (48%) и цветы (47%), а реальности им подарят цветы (61%), косметику и парфюмерию (51%), конфеты (48%). При этом с каждым годом подарки становятся все более гендерно-нейтральными, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

Автор: Андрей Пермяков
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