Три выходных на 23 февраля. Как их провести, чтобы было хорошо и радостно

Выходные должны быть продуктивными или спокойными? Как отдохнуть так, чтобы утром в первый рабочий день не хотелось просто исчезнуть? Советы о том, как успевать все, даже спать днем.

Уже через пару дней россиян ждут первые длинные (после новогодних) выходные в 2021 году. Как провести их так, чтобы перезарядка вышла максимальной? Эксперт по тайм-менеджменту Лора Вандеркам написала книгу, в которой рассказала, как выходные дни проводят успешные люди. Вот полезные советы, которые можно оттуда почерпнуть:

1. Первый шаг к продуктивному уикенду — сознательный выбор

Упасть на диван и включить телевизор в пятницу вечером или в субботу утром очень легко. Но это отнимет те немногие свободные часы, которые у вас есть. Вместо того, чтобы делать что-то на автомате, сознательно решите, как вы проведете время. если этого не сделать, велик риск потратить сразу несколько дней на ерунду.

2. Планируйте на каждые выходные 3-5 ключевых событий, но не расписывайте каждый час.

Большинству людей противно думать о том, чтобы планировать уикенды. Но если вы вносите в свой календарь на выходные 3-5 важных событий или мероприятий, это не значит, что нужно распланировать все до минуты. Три занятия по три часа — это всего 9 часов отдыха.

3. Составьте список того, что вы мечтаете когда-нибудь сделать. В нем непременно найдется что-то, чем можно заняться уже сейчас.

Когда начинается уикенд, у нас в сознании мелькают мысли о стольких приятных делах, что мы застываем перед выбором и в итоге не делаем практически ничего. Вот почему важно иметь очень хороший список. Стоит составить список 100 дел и занятий, о которых вы мечтаете. Проведите мозговой штурм и запишите все, чем вы когда-либо хотели заняться в своей жизни. Что-то не получится прямо сейчас (осмотреть пирамиды в Египте), но в этой сотне наверняка найдется и что-то простое, вроде пикника в парке с друзьями.

4. Составляя план, не забывайте о том, чего вы не делали уже давно.

Копайте глубже. Даже если речь идет о чем-то, чем вы не занимались с детства, это вполне может стать частью ваших обычных выходных. Выберите что-то, что для вас очень важно, и превратите это в регулярное занятие.

5. Утро выходных — лучшее время сделать что-то для себя.

Утром в субботу или в воскресенье так легко проваляться в кровати. Но лучше выделить это время для достижения личных целей. Если вы готовитесь к марафону, для вашей семьи гораздо лучше, если вы проведете свою четырехчасовую тренировку с утра, чем в районе обеда. Чтобы встать раньше, видимо, придется и лечь вечером пораньше — но в целом это очень полезный подход.

6. Придумывайте новые маленькие привычки и семейные традиции.

В счастливых семьях есть какие-то особенные занятия на выходные, которые все члены семьи любят и которые не надо планировать заранее. Это может быть что угодно — приготовление блинов или прогулка воскресным вечером. Что бы вы ни выбрали, превратите это в ритуал. Скоро он станет традицией, а традиции становятся успокаивающими воспоминаниями, которые — это доказано — делают нас счастливее.

7. Выделите часы для отключения — и выключите телефон.

Иначе вы никогда не сможете разрядиться. Это может быть время для сна — с часу до трех дня в субботу и воскресенье, словно сиеста в Испании: не обязательно спать, можно посмотреть фильм или почитать книгу. Но это время предназначено для расслабления.

8. Запланируйте что-то на вечер воскресенья, чтобы не сидеть и напрягаться по поводу работы.

Стресс по поводу работы может возникнуть, даже если вы ее любите. А у тех, кто свою работу не любит, воскресные вечера становятся унылыми и утомительными. Чтобы победить эту проблему, стоит запланировать что-то именно на эти часы. Это продлевает уикенд и побуждает вас сосредоточиться на предстоящем веселье, а не на утре понедельника.

9. В выходные сведите мелкие дела и рутину к минимуму.

Всегда есть какие-то дела, но очень важно в выходные заниматься ими поменьше. Домашние дела не должны быть главной частью вашего уикенда, потому что они зачастую начинают пожирать все свободное время. Старайтесь сделать большую их часть в будние дни. Если это невозможно, то отведите для них определенные часы в выходные. К примеру, выделите полчаса вечером пятницы между ужином и просмотром кино, чтобы засунуть белье в стиральную машину, или 20 минут между уроками музыки и велосипедной прогулкой субботним утром на то, чтобы собрать и выбросить мусор.

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