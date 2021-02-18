Свердловский бизнес привлек первые 100 млн руб. инвестиций через новую платформу «ВДело»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области и региональный фонд поддержки предпринимательства представили первые итоги работы инвестиционной платформы «ВДело».

14 октября 2020 г. инвестплатформа «ВДело» была внесена в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России, а в конце прошлого — начале текущего года на платформе состоялись первые сделки. По состоянию на 17 февраля 2021 года при помощи «ВДело» выдан 21 заем на общую сумму 95,69 млн рублей. При этом 5 займов на сумму 22,6 млн рублей уже благополучно погашены. На площадке зарегистрировано 215 участников и их число с каждым днем растет.

«ВДело» — первая инвестиционная платформа, созданная региональным институтом развития. Она выполняет роль посредника между инвесторами и заемщиками, позволяет им оперативно найти друг друга и оформить свои отношения в правовом поле, при этом — онлайн. По мнению руководства Банка России, в среднесрочной перспективе расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам связано именно с развитием платформенных решений.

По словам главы Мининвеста Свердловской области Виктории Казаковой, платформа в перспективе может стать удачным дополнением классических банковских инструментов инвестирования и финансирования.

Рынок кредитов малому и среднему бизнесу в Свердловской области в среднем составляет около 1,5 млрд. рублей в месяц, спрос на заимствования по-прежнему высок. Для Свердловской области деятельность инвестиционной платформы «ВДело» важна тем, что это новый инструмент, который позволит дополнить традиционные государственные финансовые ресурсы поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» еще и частными инвестициями, — заявила Виктория Казакова в ходе онлайн-презентации платформы, которая прошла на базе студии SofpLive.

Объем рынка инвестиционных платформ в России пока невелик, но быстро растет. Так, в декабре 2020 он составил 664 млн рублей (рост за месяц на 18%). В настоящее время в России внесено в реестр Центробанка всего 26 инвестиционных платформ, большинство из них зарегистрированы в Москве. В Свердловской области официально работают две инвестиционные платформы (вторая — частная).

Команда СОФПП — авторы инвестиционной платформы «ВДело». В арсенале фонда - высокий уровень цифровизации сервисов и большой опыт в оценке заемщиков (просроченная задолженность по займам фонда составляет 1,25% от портфеля при нормативе ЦБ 12%), что позволяет минимизировать риски дефолтов на платформе «ВДело». С 2014 года СОФПП выдал свердловским предпринимателям более 3 тыс. займов.

Мы применяем собственную технологию оценки заемщиков в рейтинговании участников платформы. Рейтинг присваивается проекту сразу при размещении заявки. У заемщиков с высоким рейтингом в перспективе будет возможность привлекать поручительства СОФПП. Кроме того, фонд сам будет выступать инвестором на платформе, — рассказал директор фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Деятельность инвестиционной платформы регулируется 259-ФЗ, на нее также распространяются требования 115-ФЗ. Заемщиками и инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. Оператор площадки проводит их верификацию при регистрации на платформе. Заемщик может получить финансовые ресурсы, а инвестор — вложить денежные средства дистанционно и оперативно (от нескольких часов). Анализ финансового состояния заемщика и все операции инвестора происходят онлайн и подтверждаются квалифицированной электронной подписью.

Минимальная сумма инвестиций начинается от 5 тыс. рублей. Инвесторами одного проекта могут быть несколько человек. Параметры проекта — срок сбора средств, время пользования деньгами, процентную ставку — предлагает сам заемщик, основываясь на рекомендациях клиентских менеджеров. В настоящее время стоимость денег на нашей площадке — от 10 до 18% годовых плюс комиссия самой платформы, которая составляет от 1 до 2,5% в зависимости от срока пользования деньгами. Сумма займов ограничена законом и не может превышать 1 млрд рублей в год, — рассказал руководитель проекта инвестиционной платформы «ВДело» Илья Сулла.

Консультации по работе на платформе можно получить по телефону горячей линии 8-800-201-66-18.