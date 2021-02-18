Город нашел деньги на ремонт развязки на Ново-Кольцовском тракте — их выдаст федерация

За ремонт улицы Луганской от дома №2 до автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово власти готовы заплатить 385 млн руб.: такая сумма значится на сайте госзакупок.

Власти ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ на ул. Луганской: соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

По информации, указанной в заявке, начаться работы должны уже через полтора месяца, полностью закончить их необходимо до октября следующего года. Планируется, что ремонт разделят на два этапа. На первом подрядчику необходимо будет отремонтировать путепровод над железнодорожными путями и один из съездов. На эту работу власти отводят 5,5 месяцев — с 15 апреля 2021 г. по 30 сентября 2021 г. Второй этап предполагает ремонт основной эстакады, путепровод над ж/д путями в обратном направлении и еще семи съездов. Продлится он с апреля 2022 г. по сентябрь 2022 г. Также компания-подрядчик, выигравшая конкурс, должна будет заменить бортовой камень, барьеры и благоустроить все тротуары и газоны.

Финансироваться работы будут из средств федерального бюджета.

Ранее DK.RU сообщал, что федерация выделяет средства на еще одну автомобильную дорогу в Екатеринбурге. 9 млрд руб. пойдут на окончание строительства третьего пускового комплекса ЕКАД, который замкнет объездную дорогу. Кроме того, на эти средства будет реконструирован один из участков этой трассы.

Отметим, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил замкнуть ЕКАД к 2023 г., до начала летней Универсиады, сообщал DK.RU. Эта трасса будет играть важную роль в логистике студенческих спортивных команд, так как ядром всей инфраструктуры Универсиады-2023 станет деревня, которая расположится в Новокольцовском районе, недалеко от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». ЕКАД сможет развести транспортные потоки в другие районы города и пригород, избегая перегруженных улиц, считают власти.

Кроме того, в 2021 г. должны приступить к реконструкции еще одной важной развязки в Екатеринбурге — около «Калины». Речь о ее обновлении ведется уже более десяти лет. В начале прошлого года очередной проект реконструкции вынесли на общественные слушания. После ряда доработок планировалось начать строительство, однако помешала пандемия. В итоге средства на ремонт развязки — около 6 млрд руб. — выделят из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.