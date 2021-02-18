Прибыль «ВСМПО-Ависма» упала в 2,4 раза. Это плохо для всего региона

Корпорация «ВСМПО-Ависма» обнародовала финансовую отчетность за 2020 г. В целом компания вышла из убытков, однако прибыль по сравнению с 2019 годом значительно снизилась.

Как следует из отчета о финансовых результатах, чистая прибыль корпорации по итогам 2020 г. составила 9,5 млрд руб. Это почти в 2,5 раза меньше показателей 2019 г., когда показатель составил 23,3 млрд руб. Выручка корпорации также снизилась — с 90 до 78 млрд руб на (13,3%). Однако в «ВСМПО-Ависме» рады и такому результату — первые три квартала пандемийного 2020-го титановый гигант терпел убытки.

В 2020 г. произошло существенное снижение спроса в авиакосмической отрасли и, как следствие, ожидаемое снижение объема производства титановой продукции. Аналитики прогнозируют восстановление авиакосмической отрасли в течение 2021-2023 гг. Однако корпорация работает и на индустриальном рынке, который пока затронут последствиями пандемии в меньшей степени, чем авиакосмический. Несмотря на некоторое снижение активности на время вынужденного карантина со стороны заказчиков, массовых отмен и переносов по заказам не наблюдается, дистрибьюторы и производители продолжают запрашивать продукцию из титана и титановых сплавов под новые проекты и потребности, — прокомментировали отчет в корпорации «ВСМПО-Ависмы».

Судя по документу, за прошедший год среднегодовая численность работающих в корпорации уменьшилась на 2060 человек по сравнению с 2019 г. — до 16 760 человек.

Как ранее рассказывал DK.RU, титановая корпорация оказалась в числе наиболее пострадавших производств региона. Посли практически полной остановки международного авиасообщения, корпорация приняла решение значительно сократить объемы производства. Чтобы стабилизировать финансовое состояние, «ВСМПО-Ависма» собиралась продавать непрофильные активы, в частности, искала покупателей на пакет акций «РусГидро». Также компании пришлось перевести часть сотрудников на неполный рабочий день, а затем и вовсе сократить. Чтобы минимизировать кадровые потери, руководство «ВСМПО-Ависма» предприняло ряд шагов. в частности компания вошла в программу «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения», которая предполагает денежную поддержку от властей области. За каждого временно трудоустроенного работника власти обещали корпорации 13 950 руб. в месяц, а также компенсацию страховых взносов в сумме 4 324 руб. Судя по всему, этих мер поддержки не хватило: численность персонала уменьшилась.

Отметим, что снижение доходов как самого предприятия, так и его сотрудников в итоге негативно сказывается на бюджете региона: «ВСМПО» — один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Из-за того, что дохода лишилась часть сотрудников компании, область также недополучит средства по НДФЛ. По данным областного минфина, в структуре доходов Свердловской области на 2021 год 30% составляют налог на прибыль организаций, 29,6% — налог на доходы физических лиц, 17% — налог на совокупный доход.

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Компания поставляет титан для предприятий авиакосмической промышленности. Среди них Boeing, Airbus и Embraer. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет — 25% плюс одна акция — Ростеху, напоминает JustMedia.ru.