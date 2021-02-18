«Дети умные, пока не идут в школу. Они видят горизонты, пока их не начинают равнять»

Зачем человеку встречаться с внутренним ребенком, если в те времена его жизнь была полна боли и страданий? Даже такое детство помогает увидеть вокруг больше возможностей и улыбнуться.

Писательница Диана Рааб рассказала, как найти источник силы и вдохновения в собственном прошлом. Окунуться в детство будет полезно каждому, уверена она. DK.RU перевел колонку:

— Традиционные праздники напоминают о детстве. Они могут радостными или не очень, но они есть. Внутренний ребенок человека может быть как источником страдания, так и ключом силы. Как бы то ни было, это интересное упражнение: шагнуть назад и окунуться в самые счастливые моменты детства, чтобы научиться заботиться о самих себе.

Ваше самое яркое воспоминание из детства может быть связано с получением подарков на праздники, походом в гости, путешествием по окрестностям, общением с родственниками или друзьями.

Общаясь со своим внутренним ребенком, вы получаете безопасный способ отдохнуть от всего происходящего вокруг. Внутренний ребенок мыслит позитивно и видит вокруг возможности. Переходя в «режим ребенка», человек открывается для возможностей, окружающих его.

Очень важно благодарить своего внутреннего ребенка. Духовный лидер Тхить Нят Хань в своей книге «Примирение: исцеление внутреннего ребенка» предлагает вдохнуть и сказать: «Я возвращаюсь к своему внутреннему ребенку», — а затем выдохнуть и сказать: «Я забочусь о своем внутреннем ребенке». Вы можете позаботиться о своем внутреннем ребенке, записав диалог с ним.

Если в памяти есть болезненные воспоминания родом из детства, эту боль и дискомфорт важно озвучить. Признать своего внутреннего ребенка — значит относиться к нему с уважением и любовью. Вы можете сделать это, сказав: «Я люблю тебя», «Я слышу тебя» и «Спасибо за то, что ты был собой». А если внутренний ребенок травмирован, то есть и возможность для трансформации, понимания, пробуждения и исцеления.

Некоторые исследования говорят, что нам есть чему поучиться у младенцев и детей. Они всегда открыты для новых идей и новых способов познания и обучения. С возрастом люди становятся более ригидными, поэтому нам всем полезно развивать то, что буддисты называют «шошин», или «ум новичка». Это открытое, активное отношение к обучению и новому опыту без предубеждений.

Если бы каждый из нас мог смотреть на мир глазами ребенка, то каждый день был бы более радостным. У детей повышенное чувство познания, которое позволяет им замечать то, что мы можем упустить, и, что интересно, это заставляет нас поверить, что они умнее, чем мы думаем.

Мой покойный свекр говорил, что его дети были умными, пока не пошли в школу. Они видели новые горизонты, пока их чувство удивления не подавили учителя, равнявшие всех под одну гребенку. Возраст до 5 лет — ключевой, потому что за это время дети узнают больше, чем когда-либо еще.

Исследование, проведенное Шеблом, Орлинг и Костениус в 2018 году, показало, что детский опыт может преподать нам жизненные уроки, которые помогают адаптироваться к ситуациям на протяжении всей жизни.

Вот 10 способов разбудить внутреннего ребенка и вспомнить это чувство восхищения:

мыслите открыто;

проводите время с детьми;

смотрите старые фотографии, чтобы вспомнить детство;

проводите время за тем, что вам действительно нравится;

будьте несерьезными;

смейтесь;

напишите письмо своему внутреннему ребенку;

играйте в творческие игры;

записывайте особые моменты своего детства;

занимайтесь медитацией и творческой визуализацией.

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