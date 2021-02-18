«Синара» будет строить центр ядерной медицины, но не на Урале, а в Бурятии

Компания «Синатом» (входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского) стала подрядчиком строительства центра ядерной медицины в столице Бурятии — городе Улан-Удэ.

Строительство объекта будет происходить на условиях государственно-частного партнерства, сообшает пресс-служба Группы Синара.

Партнерами договора выступают «Центр ядерной медицины Улан-Удэ», правительство Бурятии и ООО «Синатом», — уточнили в компании.

Также там рассказали, что ООО «Синатом» было зарегистрировано в декабре 2019 г. в качестве заказчика-застройщика и генподрядчика. Компания обладает лицензиями Ростехнадзора на сооружение исследовательских и промышленных ядерных установок. «Синаре» принадлежит 51% предприятия, 49% — Трубной металлургической компании.

Объект в Бурятии планируется сдать уже к концу 2021 г. Ежегодно центр ядерной медицины сможет проводить более 5,5 тыс. процедур для диагностики онкологических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний при помощи компьютерной томографии, протонного циклотрона и позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ). В центре также будет налажено производство радиофармпрепаратов, которые используются при проведении диагностических процедур. Для работы комплексов с содержанием радиоактивных веществ будут сооружены ядерная установка и радиационный источник.

Отметим, Группа Синара в последнее время активно диверсифицирует бизнес. В конце прошлого года стало известно, что компания выступит стратегическим инвестором туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике. Как рассказывал DK.RU, 17 декабря 2020 г. президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский подписал Соглашения о намерениях по развитию туристской ОЭЗ «Архыз». Также свои подписи под документом поставили первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов и генеральный директор курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.

Стороны договорились о создании и реализации единой концепции развития горного курорта «Архыз» с учетом международного опыта. До конца января 2021 г. будет представлена дорожная карта реализации проекта, а к маю — мастер-план развития курорта.