«Город проклятый?» В администрации Среднеуральска начались обыски
Экс-главу Андрея Зашляпина подозревают в подлоге и мошенничестве. Это уже третий случай, когда органы начинают следственные действия против руководителей Среднеуральска.
Сотрудники СУ СКР по Свердловской области и регионального управления ФСБ проводят обыски в администрации Среднеуральска. Как сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах, следственные действия проходят в рамках уголовных дел по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Собеседник отметил, что незаконные действия относятся к периоду, когда главой города был Андрей Зашляпин. Речь идет о незаконном трудоустройстве людей в мэрию. В частности, в качестве сотрудника администрации Среднеуральска была оформлена дочь начальника юридического отдела мэрии, которая по факту работала в коммерческой структуре.
Напомним, Андрей Зашляпин ушел в отставку в конце января по собственному желанию, по его словам, уход никак не связан с рабочими вопросами. Его обязанности сейчас исполняет бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Его же называют главным претендентом на кресло мэра Среднеуральска.
Интерес силовых структур к Андрею Зашляпину проявился в конце 2020 г.: прокуратура Свердловской области обнаружила конфликт интересов. До того, как стать главой Среднеуральска, Зашляпин занимался строительным бизнесом и, избираясь на пост мэра, передал свои доли в доверительное управление. Но, по сведениям прокуратуры, частью компаний продолжили распоряжаться его родственники.
Также DK.RU рассказывал, что предшественник Зашляпина Владислав Козлов тоже подал в отставку по собственному желанию после затяжного кризиса власти в Среднеуральске. Работу города фактически парализовало противостояние мэра и городской думы. А предыдущего главу Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 млн руб. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок под дачную застройку за 13,9 млн руб. При этом фактическая рыночная стоимость земли составляла свыше 75,5 млн руб.
То ли город проклятый, то ли там подобралась команда ушлых людей, манипулирующих и использующих власть в своих интересах? Скорее, второе. Один мэр отсидел. В следующей команде за решеткой оказались вице-мэр и начальник комитета по имуществу. Теперь вот только покинув пост, за решеткой оказывается еще один мэр, — отмечал после задержания Тарасова заместитель главного редактора газеты «Час Пик в Верхней Пышме» Алексей Герасимов.