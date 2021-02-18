«Город проклятый?» В администрации Среднеуральска начались обыски

Экс-главу Андрея Зашляпина подозревают в подлоге и мошенничестве. Это уже третий случай, когда органы начинают следственные действия против руководителей Среднеуральска.

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области и регионального управления ФСБ проводят обыски в администрации Среднеуральска. Как сообщил «Коммерсанту» источник в силовых структурах, следственные действия проходят в рамках уголовных дел по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Собеседник отметил, что незаконные действия относятся к периоду, когда главой города был Андрей Зашляпин. Речь идет о незаконном трудоустройстве людей в мэрию. В частности, в качестве сотрудника администрации Среднеуральска была оформлена дочь начальника юридического отдела мэрии, которая по факту работала в коммерческой структуре.

Напомним, Андрей Зашляпин ушел в отставку в конце января по собственному желанию, по его словам, уход никак не связан с рабочими вопросами. Его обязанности сейчас исполняет бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Его же называют главным претендентом на кресло мэра Среднеуральска.

Интерес силовых структур к Андрею Зашляпину проявился в конце 2020 г.: прокуратура Свердловской области обнаружила конфликт интересов. До того, как стать главой Среднеуральска, Зашляпин занимался строительным бизнесом и, избираясь на пост мэра, передал свои доли в доверительное управление. Но, по сведениям прокуратуры, частью компаний продолжили распоряжаться его родственники.

Также DK.RU рассказывал, что предшественник Зашляпина Владислав Козлов тоже подал в отставку по собственному желанию после затяжного кризиса власти в Среднеуральске. Работу города фактически парализовало противостояние мэра и городской думы. А предыдущего главу Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 млн руб. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок под дачную застройку за 13,9 млн руб. При этом фактическая рыночная стоимость земли составляла свыше 75,5 млн руб.