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Госдума не стала менять законопроект о просветительстве, который возмутил ученых

Вячеслав Никонов
Вячеслав Никонов. Иллюстрация: duma.gov.ru

Несмотря на возмущение ученых, в том числе президиума Академии наук, профильный думский комитет не стал вносить принципиальные правки в инициативу, которая грозит проблемам просветителям.

#АБСУРД#НОВОСТИ

Комитет Госдумы по образованию и науке не стал вносить принципиальные правки в законопроект о просветительской деятельности в России, на чем настаивали деятели науки и культуры, пишет «Коммерсантъ». 

Напомним, поправки к закону об образовании в ноябре 2020 г. внесла группа сенаторов и депутатов, они предложили прописать в законе определение просветительской деятельности, наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделить сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями. По мнению авторов законопроекта, отсутствие такого регулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

При этом российские ученые массово раскритиковали законопроект. Против его принятия единогласно выступил президиум РАН, а петицию астрофизика Сергея Попова с требованием отменить поправки подписали около 220 тыс. человек. Критики указывают, что законопроект создает предпосылки для «репрессивного и цензурирующего регулирования», что ставит просветительские проекты, основанные на энтузиазме их авторов, под угрозу исчезновения.

При этом председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов отметил, что инициатива вызвала «довольно широкий общественный резонанс», по его мнению, спровоцированный «в основном теми людьми, которые даже не удосужились прочесть текст законопроекта». По его словам, инициатива входит в пакет, связанный с противодействием западным государствам по вмешательству в внутрироссийские дела.

В итоге в законопроект включили только технические правки. Парламентарии пришли к мнению, что нужно сначала принять инициативу, а потом решать, что делать с просветительскими организациями. При этом с РАН, которая высказала конкретные замечания к тексту законопроекта, даже никто не связался, чтобы обсудить его. Вице-президент академии Алексей Хохлов также указал, что знает текст инициативы почти наизусть, назвав некорректным слова Никонова о том, что критики законопроекта не читали его. 

Автор: Андрей Пермяков
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