Путь к счастью: 25 способов упростить жизнь. Часть 1

Мы сами усложняем собственную жизнь. Дочитывать скучную книгу, тщательно прописывать речь для выступления и набираться опыта? Все это можно не делать.

В жизни много вещей, которые усложняют нашу повседневность. На самом деле от многого мы можем отказаться, многое делать немного иначе, многое — впустить, наконец, в ежедневный график. Что же может сделать любого человека счастливее? Reminder приводит целый список советов на разные темы. В материале DK.RU — о чтении, общении, здоровье и посторонних людях. Вот что точно следует помнить:

Про книги

1. Скучные книги можно не читать до конца, они не осудят вас за это.

2. можно использовать такое правило: вычтите из 100 свой возраст, эта цифра будет номером страницы, до которой имеет смысл читать книгу. Если вам 35 лет — читайте до 65-й страницы, чтобы решить, нравится вам текст или нет. Это экономит время.

3. Подчеркивание «умных мыслей» в книге не работает. Мозг получает свою дозу дофамина и с еще большей охотой забывает то, что вы подчеркнули. Если хотите запомнить — перепишите мысль в отдельный блокнот и вернитесь к ней три раза: через день, через неделю, через месяц. Еще лучше — перескажите ее другому человеку.

4. Перечитывайте книги. Вас удивит: а) как много вы забыли или пропустили; б) как вы сами изменились со временем.

5. Читать многие книги жанра научпоп не надо. Можно просто найти на ютубе выступление автора на эту же тему, так вы узнаете о главном из книги за 30 минут.

Про общение

6. Развивайте навыки коммуникации: в отличие от интеллекта их можно заметно улучшить за счет практики. Отточить их можно во время переговоров или публичных выступлений. Помните: даже самые интересные мысли не будут услышаны, если вы не научитеcь их доносить.

7. Не запоминайте, о чем вам нужно сказать при встрече. Лучше ловите настрой и идею, которую вы презентуете. Слова точно найдутся.

8. За несколько минут до встречи прикройте глаза и сфокусируйтесь на ощущениях в теле. Это практика ноутинга. Мысленно отмечайте все, что чувствуете: тепло, сердцебиение, касание одежды, ощущения, что где-то чешется. Полмнуты такой медитации — и вы спокойны и сфокусированы.

9. Научитесь говорить «нет». Это экономит время и нервы. Помните, что каждый раз, когда вы говорите «да» чему-то, вы говорите «нет» каким-то другим вещам.

10. Не бойтесь пауз в разговоре, если не знаете, как отреагировать. Помолчите несколько секунд, чтобы собеседник понял, что он сказал. Может быть, он решит подкорректировать фразу.

11. Не пишите сразу ответ на письмо или сообщение, которое вывело вас из себя. Напишите ответ, но не отправляйте. Вернитесь к нему спустя ночь.

Про здоровье и активность

12. Думайте не о том, чтобы пройти за день максимум шагов, а о том, чтобы как можно меньше времени проводить в кресле или на стуле. Два похода в спортзал в неделю не могут компенсировать сидячего образа жизни.

13. Стойте на одной ноге, когда чистите зубы или заняты похожим делом. Это поможет тренировать равновесие, которое спасает нас от мелких травм.

14. Пробуйте разные виды спорта — это единственный способ найти тот, который на самом деле будет приносить удовольствие. А без него не стоит ждать регулярности.

15. Если вам просто нужно взбодриться — принимайте душ без геля и мыла. Так вы сохраните здоровый микробиом кожи, что важно не только для красоты, но и для работы иммунитета.

16. Попробуйте активно массировать голову, пока ее моете: прикосновение к коже воздействует на тактильные рецепторы, те посылают сигнал в блуждающий нерв. Гормонов стресса вырабатывается меньше, а гормонов счастья — больше.

17. Стоит потратить несколько часов на фотографирование самых важных медицинских документов, перенесите все данные анализов в одну таблицу и сохраните это в облаке. В экстренном случае вы сможете быстро передать информацию врачам.

18. Следите за здоровьем. Если не хватает мотивации, представьте себя в старости: вы хотите гулять в парке с внуками или сутки напролет лежать в постели?

19. Следите за тремя ключевыми показателями здоровья: уровень глюкозы в крови, холестерин и кровяное давление.

20. Не забывайте о прививках. Эффект тех, которые вам делали в детстве, уже прошел. Подойти к вопросу стоит системно, график вакцинации лучше составлять с терапевтом.

Про других людей

21. Мы недооцениваем поддержку, которую могут оказать другие люди. Хотите избавиться от вредной привычки? Вступите в группу, участники которой имеют одну цель или дайте обещание другу/публичное обещание.

22. Если вы не знаете, как справиться с какой-то работой (от ремонта в квартире до найма сотрудника), — спросите у того, кто уже проходил через это. Люди поразительно охотно делятся опытом.

23. Планируйте раз в неделю звонить или писать человеку, с которым давно не общались. Вы удивитесь, как много новых идей и возможностей это даст.

24. Хотите подружиться с кем-то, но нет повода для начала общения? Предложите человеку свою помощь или совместный проект.

25. будьте предельно открыты, общаясь с кем-то важным для вас. Искренность вызывает симпатию и укрепляет связь, это доказанный наукой факт.

Читайте также: Деньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменить