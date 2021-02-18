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Свердловским водителям выписали штрафов на 3,7 млрд руб. Большая часть — по камерам

Свердловским водителям выписали штрафов на 3,7 млрд руб. Большая часть — по камерам
Иллюстрация: pixabay.com

Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству и размерам денежных штрафов, связанных с нарушениями ПДД. В целом по России сумма автомобильных штрафов за 2020 г. составила 117 млрд руб.

#АВТО#НОВОСТИ

В 2020 г. российские подразделения ГИБДД вынесли на 10% больше штрафов, чем в 2019-м, сообщает «Коммерсантъ», который проанализировал данные ведомства.

Свердловская область оказалась на пятом месте в списке российских регионов с наибольшими суммами и количеством штрафов. Всего за прошлый год региональные подразделения ГИБДД вынесли 4,59 млн постановлений. Львиную долю штрафов — 3,68 млн — выписали, основываясь на данных видеокамер, которыми оснащены региональные автомобильные трассы. Общая сумма штрафов, выписанных свердловской дорожной полицией, составила 3,7 млрд руб.

Лидером по количеству выписанных штрафов стала Московская область, но суммы штрафов были больше в самой Москве. Также в топ-5 регионов попали Татарстан и Краснодарский край.

ТОП регионов по количеству и суммам штрафов. Источник: «Коммерсантъ»

Источник: «Коммерсантъ»

Напомним, в Свердловской области в течение последних нескольких лет количество видеокамер на автотрассах постоянно увеличивается. При этом провайдером услуг выступает частная компания — «УГМК-Телеком». Оператор выигрывает контракт на эту работу уже четвертый год подряд. Так, в 2018-м и 2019 г. «УГМК-Телеком» выиграла четыре контракта на общую сумму 851,5 млн руб. В августе 2019-го компания единственная подала заявку на участие в госзакупке, в итоге получила право в течение 2020 г. и первых пяти месяцев 2021 г. мониторить автодороги области за 558,5 млн руб.

DK.RU ранее рассказывал о реакции автомобилистов на камеры фиксации. Большинство высказывали недовольство тем, что камеры «УГМК-Телеком» появляются на трассе без каких-либо предупреждающих знаков. Эта ситуация исправилась: в июне 2019 г. на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Путин потребовал перестать прятать дорожные камеры. После этого ГИБДД опубликовала официальную карту комплексов фиксации. Однако вопросы у автолюбителей остались: депутат Заксобрания Александр Ивачев утверждал, что, по его оценкам,  75% от всех уплаченных  штрафов получает компания-оператор, и оставшиеся 25% идут в бюджет области. Средний размер чека обычно составляет 407 руб., так как многие водители оплачивают квитанцию со скидкой в 50%.

Из этих денег 260 руб. идут на оплату контракта, еще 55 руб. — на почтовые услуги. Бюджет получает лишь 92 руб. В итоге с взысканных в 2017 г. 333,7 млн руб. до областной казны дошло лишь 74,4 млн руб. Фантастическая благотворительность, — рассказывал Александр Ивачев.

Автор: Инна Вейн
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