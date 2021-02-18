ФНС упростит получение налоговых вычетов. Для это службе понадобились данные о покупках

Получить социальные налоговые вычеты можно будет буквально в три клика, обещает глава налоговой. Также сократится срок получения имущественных и инвестиционных вычетов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объединит «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс — это позволит гражданам видеть свои покупки, оплаченные по банковским картам, и упростит получение налогового вычета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова. По его словам, это позволит людям заявлять о налоговых вычетах буквально нажатием одной кнопки.

Егоров также поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме. Речь идет только о товарах и услугах, при покупке которых человек может претендовать на социальные налоговые вычеты, пишет VTimes. При этом покупатель сможет самостоятельно решить, отражать ли такие покупки в личном кабинете, чтобы воспользоваться упрощенным вычетом, уточнил представитель ФНС.

Пока речь идет о налоговых вычетах за медицинские и образовательные услуги, позже появится вычет на фитнес: Госдума приняла такой законопроект в первом чтении. По социальным вычетам человек может вернуть из бюджета до 15 600 руб. в год, ограничение не касается расходов на дорогостоящее лечение и благотворительность.

Глава ФНС добавил также, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, Госдума также приняла соответствующий законопроект. Это позволит сократить сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

Налоговый вычет за покупку жилья станет доступнее. А что с самим жильем? Дайджест DK.RU

Налоговая объединяет данные не для того чтобы контролировать расходы людей, сказали VTimes два чиновника. Такая идея обсуждалась, когда правительство возглавлял Дмитрий Медведев, но потом от идеи отказались, поскольку неясно, как ее реализовывать.

Как устроены налоговые вычеты

Получить налоговый вычет можно на покупку квартиры и проценты по ипотеке, лечению, образованию и даже инвестированию в ценные бумаги (через ИИС). В год человек может вернуть не более той суммы, которую он уплатил в виде НДФЛ за предыдущий год. То есть безработный, пенсионер или ИП на упрощенке вернуть, к примеру, налог при покупке квартиры не сможет.

Имущественный вычет предоставляется человеку один раз в жизни с учетом лимита в 2 млн руб., вернуть можно 13% от этой суммы в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч руб. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, для него отдельный лимит — 3 млн руб. (конечная сумма выплаты — 390 тыс. руб.).

Сейчас на проверку декларации 3-НДФЛ отводится до трех месяцев, еще в течение месяца ФНС возвращает уплаченный налог. То есть с момента подачи декларации до возврата денег на счет может пройти около четырех месяцев.