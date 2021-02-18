«Я целиком из вашей среды». Как новый мэр Екатеринбурга встретился с бизнесом

«Городская администрация была неприступным серым домом, который постоянно генерировал конфликты». Репортаж DK.RU о боли и надеждах бизнесменов, которые они высказали Алексею Орлову.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который вступил в должность на прошлой неделе, впервые встретился с бизнес-сообществом Екатеринбурга в новом амплуа. Встреча проходила в рамках Топ-клуба в «Точке кипения — Екатеринбург», организаторами выступили ведущие бизнес-сообщества региона: «Уральская торгово-промышленная палата», «Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия» и «Опора России», а также администрация Екатеринбурга.

Алексея Орлова при этом представили как «вновь избранного главу города», видимо, отметив, что сначала он занял эту должность в ранге врио, а официально стал мэром после того, как его кандидатуру поддержали депутаты.

«Кто вы, мистер Орлов?». Что мэр рассказал бизнесу

Модератором встречи выступил президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Начиная разговор, он перефразировал известный вопрос «Who is mister Putin?» и спросил нового мэра: «Кто вы, мистер Орлов?».

— Кто я и что меня сформировало как руководителя третьего города страны? В первую очередь, наши совместные активные действия, потому что без диалога, обсуждения важнейших вопросов развития нашего региона, векторов развития, периодического выверения позиции сложно двигаться вперед, получать новые компетенции. Сложно вообще реализовать какое-то управленческое решение, если оно не будет поддержано деловым сообществом, — сказал Алексей Орлов.

Поэтому я целиком из вашей среды: у меня был очень короткий период жизни, в самом начале карьеры — я бизнесом занимался еще в советские времена. В основном я находился на государственной службе, но тот короткий промежуток работы в бизнесе и навыки, полученные там, сформировали мою позицию на всю жизнь — советоваться и в добром согласии двигаться вперед, достигая новых целей.

По мнению Алексея Орлова, Екатеринбург — особая точка на карте страны, и этот имидж «нужно всячески поддерживать».

— Я не знаю другого такого региона, где было бы так налажено взаимодействие бизнеса и власти, — сказал Алексей Орлов.

Затем он представил программу, которую презентовал конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры и депутатам гордумы.

Когда я представлял свое видение развития Екатеринбурга депутатам и они поддержали эти направления, для меня это было очень важно. Следующий важный шаг — представить эти направления деловому сообществу, потому что их реализовать можно только совместно с вами. Естественно, при поддержке депутатов. И крайне важны вопросы взаимодействия с областью, чтобы мы этих целей достигли, — пояснил новый мэр Екатеринбурга.

Алексей Орлов напомнил о принципах «5Д», которые планирует реализовывать на посту мэра: движение, действия, достижения, доступность услуг. Благодаря им, считает мэр, будет формироваться пятый Д-принцип — доверие бизнеса и общества. Ключевые направления — интеграция Екатеринбурга в мировое пространство, совершенствование архитектурного облика, внедрение технологии «умный город», создание действенных инструментов вовлечения горожан и бизнеса в жизнь города («город добра и соучастия»).

Сославшись на Википедию, Алексей Орлов дополнил определение слова «добро»:

Добро для меня — бескорыстное стремление к осуществлению блага, полезного действия, помощи ближнему, незнакомому человеку.

Он отметил, что Екатеринбург силен волонтерскими движениями и считает, что такие инициативы нужно поддерживать и привлекать жителей к участию в добровольческой деятельности.

Напомнил мэр и про ключевые проекты города — Универсиаду, проект нового зала филармонии, реконструкцию железнодорожного вокзала. Рассказал, что есть уже «практически подписанное концессионное соглашение» по обновлению парка общественного транспорта Екатеринбурга. Затронул вопрос конкуренции с другими регионами.

— На все, как всегда, денег не хватает, но если мы консолидируем все усилия с областью и федерацией, это позволит нам эти инициативы реализовать, — сказал Алексей Орлов и в завершении презентации своей программы спросил, с чем бы собравшиеся хотели, чтобы ассоциировался Екатеринбург.

С деньгами, — ответили из зала.

Модератор Андрей Беседин подчеркнул, что впервые стратегия города разрабатывается в командной связке с регионом.

— Это всегда было ахиллесовой пятой Екатеринбурга. То, что сейчас и город, и область делают это едино — залог будущего успеха, — отметил президент УТПП. Программу мэра он назвал «красивой и современной».

Свои доклады по отдельным направлениям развития города представили также замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов и министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов, которые в команде с новым мэром занимались разработкой его программы.

Мы, чиновники, вам бросаем вызов с надеждой, что вы дадите нам обратный отзыв на все эти истории, которые мы придумали, — сказал Олег Чемезов, завершая свое выступление.

«Мы принимаем бой», — ответил Андрей Беседин и передал слово представителям бизнес-объединений, которые пришли к мэру с вопросами.

«Городской механизм тормозил». Что бизнес предложил мэру

Свои вопросы Алексею Орлову представители бизнес-объединений сформировали заранее. Модератор сразу обозначил, что будет задано 20 вопросов — по пять от каждого бизнес-объединения, в случае превышения этого лимита следующий представитель сообщества-нарушителя права задать свой вопрос лишался.

— Первая моя реакция — эмоциональная, — прокомментировал выступление Алексея Орлова и представителей облправительства вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. — Я хотел бы высказать поддержку новой команде. Я знаю позицию собственников многих крупных предприятий, генеральных менеджеров, которые готовы взаимодействовать и оказывать поддержку. Ключевой вопрос, который звучал рефреном через все выступления — единство горожан, чтобы сделать наш город лучше. Наш городской механизм в последнее время тормозил, мы это чувствовали. И новый импульс связан у нас с надеждой.

Он отметил, что у бизнеса есть масса проблем и барьеров, но сегодня самый главный — это пандемия коронавируса. Михаил Черепанов для борьбы с вирусом предложил проводить вакцинацию через медсанчасти крупных предприятий, отметил, что промышленники уже написали письмо министру здравоохранения Андрею Карлову и попросил в этом вопросе поддержки Алексея Орлова.

— Что касается вакцинации, уже такие примеры есть. На УГМК определено семь площадок, мы обеспечиваем компанию вакциной. Сегодня в Екатеринбурге есть запас 20 тыс. вакцин. Наши соседи по другим регионам нам искренне завидуют, — ответил мэр.

Директор выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов предложил запустить в Екатеринбурге систему субсидирования организаторов крупных мероприятий:

Это не про «дайте денег». Прошло мероприятие — приехали люди, мы считаем экономический эффект. В этом случае организатор получает средства. Это работает во многих европейских странах. В частности, мы изучали опыт Лондона, за каждое привлеченное мероприятие в город организатор получает 20 тыс. евро, и много ротируемых мероприятий туда приходит. Речь идет о большом пласте экономики, который не охвачен не только в Екатеринбурге, но и в России. Это международные мероприятия, которые проходят по всему миру и перемещаются из страны в страну каждый год, и было бы здорово, если бы одним из желанных мест для них стал Екатеринбург.

Алексей Орлов ответил, что по поводу мер поддержки операторам, которые приводят в город международные мероприятия, «надо подумать».

Гендиректор «Титановой долины» Андрей Антипов спросил, как компании встроиться в бизнес-сообщество Екатеринбурга, потому что новая очередь ОЭЗ находится на территории сразу двух муниципалитетов — Екатеринбурга и Сысерти.

— Это очень привлекательная площадка. Стать резидентом стоит немалых денег (120 млн руб. — пояснил Андрей Антипов — прим. ред.). Мы с вами уже начинали обсуждать проект технопарка, который был бы полезен для малого и среднего бизнеса. На площадке второй очереди развиваются совершенно новые компетенции — самолетостроение, композитные материалы. Это то, чего никогда не было в Екатеринбурге, — сказал Алексей Орлов.

Он отметил, что сейчас будет корректироваться сама структура администрации города, что даст стимул бизнесу участвовать в таких проектах.

Мы будем усиливать инвестиционный блок, блок взаимодействия с промышленностью, поддержки малого и среднего предпринимательства, интеграции в областные институты развития. На мой взгляд, это взаимодействие было недостаточным. Я думаю, эти возможности будут более широко нашим городским деловым сообществом использоваться, потому что будут появляться новые аналогичные площадки, формироваться промышленные зоны с высокими технологиями без больших санитарно-защитных зон и вредных выбросов — это наш приоритет. Это новая экономика, — полагает мэр.

Советник президента Уральской ТПП по строительству Вадим Шамшурин посетовал, что в течение последних 10 лет в Екатеринбурге не проводится торгов по комплексной малоэтажной застройке. На что Алексей Орлов ответил, что инициатива продвигать такое строительство должна исходить от бизнеса.

— Построить 25-этажную башню или трехэтажный дом — это совершенно разная маржинальность. У нас примеры есть. Вот Геннадий Черных (глава компании Prinzip — прим. ред.) тут сидит — он применяет в проекте Исток именно такие подходы: и низкомаржинальные, и высокомаржинальные, думая о комфорте проживания на этой территории. Причем там не только жилье, но и рабочие места, чтобы маятниковой миграции было поменьше, — сказал Алексей Орлов.

Вице-председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин предложил внедрить областную практику по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) законодательных инициатив и реализовать ее на муниципальном уровне. В свою очередь Алексей Орлов призвал бизнес на практике включиться в этот процесс и принять участие в обсуждении новых правил благоустройства, которое идет в Екатеринбурге:

Никого не устраивает грязь на дорогах, машины, стоящие на дорогах, и самое главное — отсутствие ответственности за это. Я считаю, это полное безобразие. Проект правил благоустройства еще не принят. Когда я узнал, что он будет вынесен на ОРВ, я очень обрадовался. Всех прошу почитать и посмотреть — это касается каждого из нас. Это позволит нам жить в чистом городе.

Руководитель регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич высказал мнение, что «городская администрация была неприступным серым домом, который постоянно генерировал конфликты». И спросил, как будет внедряться культура общения с обществом.

Думаю, первый практический шаг мы сделали уже сегодня. Взаимодействие города и области выходит на качественно новый уровень. Я сегодня в новом качестве, но я остался таким же человеком — я считаю, доступным. К этому же буду призывать своих коллег, чтобы серый дом не был неприступным. Это мой принцип, и на нем мы формируем команду, — ответил мэр.

Кроме того, Алексея Орлова спрашивали про глобальные цели на посту мэра, на что он ответил, что «мы любим говорить про глобальные проекты, но в работе муниципалитета нет мелочей». Вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская спросила про передачу неиспользуемых по назначению объектов из федеральной собственности в муниципальную. «Маловероятно, — ответил мэр. — Федерация очень неохотно расстается со своей собственностью. Вопрос передачи обсуждать можно, но не в муниципалитет, а в субъект. Пример — гостиница «Исеть», который передан субъекту, но не муниципалитету».

Представители индустрии красоты пожаловались, что комитет по бытовому обслуживанию не принимает участия в их жизни: «Нас потеряли, как отрасль». На что Алексей Орлов ответил, что уже дал руководителю комитета поручение на их счет.

Председатель комитета по развитию оптовой и розничной торговли «Деловой России» Денис Сухоруков посетовал на сложности в согласовании фасадов торговых объектов по регламентам, которые «уже устарели».

Алексей Орлов назвал важным участие муниципалитета в согласовании архитектурного облика, но отметил, что это не должно становиться «прихотью чиновника».

— То, что сегодня происходит с нестационарной торговлей, я считаю, не совсем правильное направление. Есть обоснованный запрос от серьезного бизнеса, который вкладывает колоссальные ресурсы в те же торговые центры, крупные, красивые. А рядом прямо на брусчатке появляется ларек — непонятно, откуда запитан электроэнергией, с сомнительным ассортиментом. И он несет урон экономике добросовестного налогоплательщика. Мы по нестационарным объектам уже примерно на 60% превышаем нормативы, рекомендованные минпромторгом России, это уже перебор. Причем это не те объекты, которые наши горожане и гости хотели бы видеть. Я не против бизнеса, мы его поддержим в любых проявлениях, но это должно быть цивилизованно, легально, учтено в схеме размещения торговых объектов, обсуждено с предпринимательским сообществом, — сказал Алексей Орлов, добавив, что поручил профильному комитету заняться и регламентами по торговым объектам.

Руководитель велнес-клуба «Тихвинъ» Светлана Яковлева поздравила Алексея Орлова с новой должностью словами «мы справимся» и предложила запустить процесс восстановления людей, переболевших COVID-19, на площадках фитнес-центров.

— Мне понравилось, что вы сказали — мы справимся на посту мэра. Конечно, «мы», — сказал Алексей Орлов. — Очень хорошая идея использовать фитнес-индустрию в реабилитации, но нужны методики.

Андрей Беседин, завершая встречу, отметил, что новому мэру надавали наказов, как «депутату Госдумы». Алексей Орлов поблагодарил предпринимателей за откровенный разговор и сказал, что готов отвечать на самые острые вопросы.

Проблем в городе много, но без вас их решить будет сложно. Потому что это дорога навстречу друг другу. Это мой принцип, мой подход, вы его прекрасно знаете — мы 8,5 лет, пока я работал в правительстве, жили и работали по этим принципам. Их же я буду применять и дальше, будучи уже главой города, — заключил Алексей Орлов.

Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга на прошлой неделе. Депутаты городской думы проголосовали за него почти единодушно (двое воздержались). До этого екатеринбуржцы безуспешно пытались вернуть в городе прямые выборы главы.

Напомним, в конце 2020 г. Алексей Орлов стал обладателем премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал») в номинации «Управленец на госслужбе». В тот момент он занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области. А в 2021 г. Орлов вошел в список «ТОП-40: главные люди Урала 20/20» по версии бизнес-сообщества региона.

Благодарим за фото Елену Елисееву, УТПП.