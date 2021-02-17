Путин увидел требование перемен. ЕСПЧ требует освободить Навального. Главное 17 февраля

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен». Вместе с тем Минюст считает требование освободить Алексея Навального неисполнимым. Что произошло за день.

Путин заявил, что люди требуют «зримых перемен»

Президент Владимир Путин на видеовстрече с главами думских фракций заявил, что близость думских выборов «повышает градус дискуссии» в парламенте. «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что граждане России сделают свой выбор, и «этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства». Он добавил, что «патриотическая сплочённость необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе».

ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Минюст считает это невозможным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российского правительства незамедлительно освободить политика Алексея Навального из следственного изолятора, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову.

Суд принял такое решение, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя» с учетом «общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей».

В Минюсте РФ требование ЕСПЧ признали неисполнимым, оно противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права, заявил глава министерства Константин Чуйченко.

Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства, — заявил он.

Ozon впервые стал безубыточным

Маркетплейс Ozon объявил операционные результаты за 2020 г.: в четвертом квартале оборот вырос в 2,4 раза, а компания впервые закончила год без убытка. В целом за год оборот Ozon вырос на 140% до 195 млрд руб., а количество выполненных заказов — в 2,32 раза, до 73,9 млн руб.

После публикации отчетности американские депозитарные расписки (АДР) Ozon подросли на Московской бирже на 2,6%, но после того как компания объявила о намерении разместить конвертируемые облигации на $650 млн с погашением в 2026 г., упали на 2,3% до 4661 руб. Ozon планирует направить деньги на органический рост, стратегические инвестиции, экспансию в «новые вертикали» и общие корпоративные цели, не называя конкретные статьи расходов.