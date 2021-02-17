Пандемия рассорила бизнес и арендодателей. С уральского бара требуют миллион за простой

Предприниматели в судах решают, должны ли они платить за аренду помещений во время простоя из-за пандемии. Суды не понимают, на чью сторону вставать.

17-й арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Свердловской области по спору между АО «ВУХИН» и баром «Мизантроп» о долге бара за аренду помещения в Екатеринбурге.

Начальник департамента по правовым и имущественным отношениям АО «ВУХИН» Светлана Брылина рассказала Znak.com, что суд поддержал арендодателя и принял решение взыскать с бара полную сумму долга по аренде до июля 2020 г.

Мы очень рады, что восторжествовала справедливость. Мизантроп являлись арендаторами на протяжении пяти лет, но все это время регулярно не исполняли свои обязанности по внесению арендной платы своевременно и в полном объеме, что и привело к накоплению долгов, — сказала представитель истца.

Совладелец бара Антон Гиренко-Коцуба рассказывал DK.RU, что после окончания режима самоизоляции владельцы помещения, где располагался бар, потребовали у предпринимателя заплатить за три месяца простоя плюс пени:

К концу июня бар «Мизантроп», совладельцем которого я являюсь, из-за пандемии вынужденно не работал уже три месяца. Со своей стороны мы неоднократно писали письма арендодателю с просьбой об арендных каникулах, но в ответ все три месяца была тишина. И вот, к концу локдауна мы получаем от них счёт на оплату всех трёх месяцев простоя в полном объёме.

В итоге выяснять отношения пришлось в суде. Решение арбитражного суда Свердловской области стало прецедентом для всех арендаторов. В споре между арендодателем и арендатором он встал на сторону последнего. Бар освободили от арендных платежей за месяцы, когда в регионе действовал режим самоизоляции и заведения общепита не могли принимать гостей. Однако владелец помещения подал апелляцию и смог отстоять свою позицию.

DK.RU обратился за комментарием к юристу, который представляет интересы бара «Мизантроп». Анна Попова сообщила, что владельцы бара будут подавать кассационную жалобу.

Добавим, что в судах не прекращается еще один спор по поводу арендной платы в период пандемии. Речь идет о затяжном конфликте между концертной площадкой «Дом печати» и арендодателем ООО «Татлинъ», который сдавал в аренду помещения в здании типографии «Уральский рабочий».

Как сообщал DK.RU, из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд.

В январе 2021 г. Свердловский Арбитражный суд встал на сторону «Дома Печати», сообщал JustMedia.ru. Владельца помещения обязали предоставить 100% отсрочку арендных платежей за время простоя и возможность гасить задолженность по аренде в срок до 1.01.2023 г. Кроме того, суд разрешил «Дому Печати» вернуться на арендованные площади.

Генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев так комментировал решение суда:

Никто никуда не будет возвращаться, дождемся мотивировочную часть, там посмотрим.

Позже он направил в адрес владельцев концертной площадки письмо, в котором сообщил:

Вне зависимости от результата судебного рассмотрения срок субаренды является предельным и продлеваться не будет.

Разбирательства между сторонами все еще продолжаются. DK.RU будет следить за развитием событий.