В Екатеринбурге состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone
27 февраля в кафе «Планетарий» состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone в поддержку подопечных фонда «Мы вместе». В программе — интересные музыкальные сеты и розыгрыши призов.
Фестиваль Sun For Everyone пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Ппервые такое событие произошло в 2019 году. В ходе мероприятия удалось собрать более 23 тыс. руб., которые направили на оплату социального такси для пациентов детского онкоцентра.
В этом году посетителей фестиваля Sun For Everyone ждет традиционно тёплая атмосфера, разнообразная развлекательная программа. розыгрыши призов и, конечно, unplugged-сеты от самых интересных групп Екатеринбурга. На сцене выступят:
- GIRL OVER PLANET
- COZY GHOST TRIO
- ANYTHING HELPS
Вырученные средства от продажи входных билетов будут направлены на оплату авиабилетов до места лечения для подопечных благотворительного фонда «Мы вместе». Необходимость оплаты проезда к месту лечения самолетом может быть разная: появилось место в стационаре, подходящий донор, резко ухудшилось состояние здоровья ребенка, возникла необходимость получить консультацию в федеральной клинике и многие, многие другие. Всего за 5 лет на реализацию программы было направлено 6 477 515 рублей.
Фестиваль Sun For Everyone пройдет в кафе «Планетарий», которое расположено в Екатеринбурге на ул. Радищева, 55. Гостей ждут 27 февраля к 20:30. Вход — 400 рублей.