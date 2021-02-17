В Екатеринбурге состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone

27 февраля в кафе «Планетарий» состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone в поддержку подопечных фонда «Мы вместе». В программе — интересные музыкальные сеты и розыгрыши призов.

Фестиваль Sun For Everyone пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Ппервые такое событие произошло в 2019 году. В ходе мероприятия удалось собрать более 23 тыс. руб., которые направили на оплату социального такси для пациентов детского онкоцентра.

В этом году посетителей фестиваля Sun For Everyone ждет традиционно тёплая атмосфера, разнообразная развлекательная программа. розыгрыши призов и, конечно, unplugged-сеты от самых интересных групп Екатеринбурга. На сцене выступят:

GIRL OVER PLANET

COZY GHOST TRIO

ANYTHING HELPS



Вырученные средства от продажи входных билетов будут направлены на оплату авиабилетов до места лечения для подопечных благотворительного фонда «Мы вместе». Необходимость оплаты проезда к месту лечения самолетом может быть разная: появилось место в стационаре, подходящий донор, резко ухудшилось состояние здоровья ребенка, возникла необходимость получить консультацию в федеральной клинике и многие, многие другие. Всего за 5 лет на реализацию программы было направлено 6 477 515 рублей.

Фестиваль Sun For Everyone пройдет в кафе «Планетарий», которое расположено в Екатеринбурге на ул. Радищева, 55. Гостей ждут 27 февраля к 20:30. Вход — 400 рублей.