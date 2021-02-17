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В Екатеринбурге состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone

В Екатеринбурге состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone
Иллюстрация: официальная группа «ВКонтакте»

27 февраля в кафе «Планетарий» состоится благотворительный фестиваль Sun For Everyone в поддержку подопечных фонда «Мы вместе». В программе — интересные музыкальные сеты и розыгрыши призов.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Фестиваль Sun For Everyone пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Ппервые такое событие произошло в 2019 году. В ходе мероприятия удалось собрать более 23 тыс. руб., которые направили на оплату социального такси для пациентов детского онкоцентра.

В этом году посетителей фестиваля Sun For Everyone ждет традиционно тёплая атмосфера, разнообразная развлекательная программа. розыгрыши призов и, конечно, unplugged-сеты от самых интересных групп Екатеринбурга. На сцене выступят:

  • GIRL OVER PLANET
  • COZY GHOST TRIO
  • ANYTHING HELPS


Вырученные средства от продажи входных билетов будут направлены на оплату авиабилетов до места лечения для подопечных благотворительного фонда «Мы вместе». Необходимость оплаты проезда к месту лечения самолетом может быть разная: появилось место в стационаре, подходящий донор, резко ухудшилось состояние здоровья ребенка, возникла необходимость получить консультацию в федеральной клинике и многие, многие другие. Всего за 5 лет на реализацию программы было направлено 6 477 515 рублей. 

Фестиваль Sun For Everyone пройдет в кафе «Планетарий», которое расположено в Екатеринбурге на ул. Радищева, 55. Гостей ждут 27 февраля к 20:30. Вход — 400 рублей.

Автор: Инна Вейн
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