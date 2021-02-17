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«Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней

«Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Правда ли, что вы дочка Владимира Путина?». Луиза Розова, которую недавно журналисты назвали третьей дочерью президента, публично поговорила с автором расследования о жизни Путина на рубеже веков.

#СЕМЬЯ#НОВОСТИ

Разговор произошел в новой социальной сети ClubHouse, которая подразумевает живое общение в «комнатах», при участии не более 5000 человек. Луиза Розова, которую издание «Проект» называло дочерью Светланы Кривоногих, близко знакомой с президентом Владимиром Путиным в начале 2000-х, отвечала на вопросы пользователей вместе со своими подругами. Одна из них подключила к разговору Андрея Захарова, журналиста, который готовил то расследование для «Подъема», а сейчас работает в Би-би-си. Расшифровку его диалога с Луизой Розовой опубликовал Znak.com.

В ответ на вопрос «Правда ли, что вы дочка Владимира Путина, Розова промолчала, а ее подруги сказали: «Мы договорились, что на этот самый главный вопрос, мы не отвечаем». Луиза Розова также сказала Захарову, что он не травмировал ее своим расследованием. 

У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и узнали мой аккаунт (в Instagram). Я никак не пытаюсь и никогда не пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можно за меня не переживать. Моя жизнь продолжается, и все хорошо, — рассказала она.

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Луиза Розова также добавила, что «абсолютно никак относится к политике, «делает, что ей нравится»: «Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, что мое центральное увлечение. Мне нравится. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что делала раньше, как я раньше жила, с кем я раньше общалась. Я люблю визуал и буду любить всегда, буду продолжать это делать».

Розова учится на факультете менеджмента в сфере арт и культуры» в «тряпке» — так называют Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, ей не хочется уезжать из России, но нравится мысль, что можно уехать в Нью-Йорк, Париж или Милан. На вопрос, нравится ли ей, куда движется Россия, предполагаемая дочь президента сказала «Ни на один вопрос нельзя ответить однозначно…».

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Напомним, издание «Проект» писало о петербурженке Светлане Кривоногих, которая жила в коммуналке на улице Гороховой в Санкт-Петербурге, подрабатывала уборщицей, а примерно в 2000 г. стала собственницей элитного жилья. Сейчас, по подсчетам издания, семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд руб. Благосостояние Светланы Кривоногих улучшилось примерно тогда, когда она, по утверждению «Проекта», познакомилась с Владимиром Путиным. Их отношения завершились примерно 10 лет назад, но у Светланы Кривоногих есть дочь 2003 г.р., ее отец не указан, но отчество у нее Владимировна. В Кремле материал о третьей дочери президента называли «малоубедительным».

Автор: Андрей Пермяков
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