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Дисконт 53 млн руб. Банк «Нейва» снизил цену на здание головного офиса в Екатеринбурге

Дисконт 53 млн руб. Банк «Нейва» снизил цену на здание головного офиса в Екатеринбурге
Иллюстрация: объявление о продаже

В последние годы кредитные учреждения активно избавляются от крупных объектов недвижимости и сокращают площади головных офисов. Большие помещения избыточны для банков в эпоху онлайн-сервисов.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Офисное здание на Чапаева, 3а, которое принадлежит банку «Нейва», подешевело на 53 млн руб. Это следует из объявления о продаже, которое размещено на сайте N1.ru.

Если ранее за объект просили 413 млн руб., то сейчас пятиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м оценено в 360 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что пятиэтажный дом, который построили специально для кредитного учреждения, выставили на продажу в начале 2020 г. В банке говорили, что на такой шаг решились по экономическим причинам. Председатель правления Банка «Нейва» Константин Левушкин рассказывал DK.RU: 

Наше здание — крупный объект. Для нас оно избыточно. Нам достаточно половины, чтобы разместиться с комфортом. А когда мы видим, что все дистанционные каналы эффективны, наше желание продать его еще больше усиливается. Хотя учредители говорят: «Такое классное место, такое здание». Да не вопрос, но конкретно для бизнеса банка в нем нет необходимости.

DK.RU рассказывал, что еще один банк избавляется от крупных объектов недвижимости в Екатеринбурге. Банк «Открытие» продал семиэтажное здание головного офиса на Толмачева, 9. Его ориентировочная стоимость составила 130 млн руб. Кроме того, кредитное учреждение выставило на продажу здание по адресу ул. Горького, 45. Начальная цена объекта 101,8 млн руб. В банке объясняли, что такое решение связано с переездом офисов в новый особняк на ул. Карла Маркса, где кредитное учреждение арендовало площади сроком на 10 лет. 

Добавим, что в последние несколько лет банки не только пересматривают отношение к крупным объектам недвижимости, которые занимают головные офисы, но и сокращают сеть пунктов обслуживания клиентов. Например, за 2020 г. в Свердловской области зыкрылось 49 отделений банков.  Такая тенденция объясняется развитием онлайн-сервисов и отказом клиентов посещать отделения банков. 

Автор: Екатерина Тарханова
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