«Агрегаторы забирают клиентов». Рынок доставки из ресторанов в Екатеринбурге вырос на 80%

Несмотря на то, что для многих заведений общепита работа с агрегаторами стала спасательным кругом в период пандемии, эксперты уверены, что такой формат сотрудничества скрывает массу подводных камней.

Количество заведений общепита с доставкой в Екатеринбурге за год выросло на 80%, об этом сообщается в исследовании сервиса 2ГИС. Аналитики отмечают, что на январь 2021 г. в городе работает более 1 тыс. кафе и ресторанов, которые доставляют еду на дом. Это четвертый показатель в стране среди 15 российских городов-миллионников.

Лидером по количеству ресторанов в доставкой ожидаемо стала Москва, где заказать еду на дом можно из 6 тыс. 944 заведений. На втором месте Санкт-Петербург, в котором работает 3 тыс. 339 кафе и ресторанов с доставкой. Третье место — у Новосибирска, там готовые блюда на дом доставляют из 1 тыс. 259 заведений. В целом по стране количество кафе, в которых доступна доставка, в прошлом году выросло на 123%. Руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова отметила:

С весны прошлого года многие рестораны и кафе начали работать в формате навынос, а также доставлять готовые блюда с помощью своих сотрудников или внешних сервисов доставки. И хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд.

В администрации Екатеринбурга отмечают, что именно возможность работать на доставку позволила многим рестораторам выжить в период ограничений, когда залы заведений общепита были закрыты для посещения. Вице-мэр Владимир Боликов в интервью Е1 рассказал, что впервые за долгое время по итогам года наблюдалось сокращение количества кафе и ресторанов:

Наверное, самая пострадавшая отрасль в Екатеринбурге — сфера общепита. Мы потеряли 27 объектов общепита и впервые за последние 10 лет пришли к концу года с отрицательным балансом: в городе открылось 195 предприятий, а закрылось 222. По данным администрации, сейчас в Екатеринбурге работают 2484 заведения общепита.

При этом участники рынка не так однозначно высказываются о пользе доставки для ресторанов. Для владельцев кафе есть два пути организации доставки блюд: присоединиться к агрегатору или же наладить собственную доставку. Победитель национального этапа международного конкурса «Предприниматель года — EY 2019» в номинации «Бизнес онлайн» и основатель первой федеральной автобусной компании «Автобус 1» Андрей Калашников ранее делился мнением, что самый простой и популярный путь — присоединиться к агрегатору — тупиковый:

Те, кто никогда доставкой не занимался, им нет смысла и начинать, потому что организовывать свою доставку — это дорого. Можно примкнуть к Деливери Клаб или Яндекс.Еда, но это тоже не стратегический путь. Дело в том, что агрегаторы забирают клиентский рынок, они отбирают у ресторанов аудиторию и расшаривают ее на все рестораны. Ресторану в принципе невыгодно отдаваться маркет-плейсу, потому что он отдает 100% своей аудитории, но не факт, что получит взамен что-то стоящее.

Такого же мнения придерживается и основатель владелец сети «Сушкоф» и «ЖизньМарт» Иван Зайченко. В колонке на DK.RU он еще в 2019 г. рассказывал, что сотрудничество с агрегаторами чревато для ресторанов потерей клиентов и прибыли: