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ЦБ предложил новый метод борьбы с популярной схемой обнала. В пандемию ей пользуются чаще

ЦБ предложил новый метод борьбы с популярной схемой обнала. В пандемию ей пользуются чаще
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Банкам, которые получают подозрительные исполнительные листы, рекомендуют передавать эту информацию друг другу, чтобы блокировать вывод средств. Но полностью справиться со схемой это не поможет.

#ОБНАЛИЧИВАНИЕ#НОВОСТИ

Центробанк рекомендовал банкам наладить обмен информацией о подозрительных исполнительных листах, которые зачастую используют для отмывания или обналичивания денег. Как пишет РБК, об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, которые уже согласованы с Росфинмониторингом

Недобросовестные компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать деньги с контрагента. Сейчас у банков почти нет инструментов для борьбы с такими операциями: финучреждение, получившее исполнительный лист, по закону «Об исполнительном производстве», должно провести по нему операцию даже в случае подозрений, что перевод предназначен для отмывания или обналичивания средств. 

За январь – октябрь объем незаконного обналичивания через исполнительные документы вырос в 1,9 раз, сообщал Центробанк, рост продолжился и в начале этого года.

Рекомендации ЦБ направлены на банки, обслуживающие как должников, так и взыскателей, получающих средства. Кредитная организация, которая получила сомнительный исполнительный лист, должна будет указать в реквизитах перевода особый код транзакции и описание, а также незамедлительно проинформировать банк, обслуживающий взыскателя средств — по каналу, обеспечивающему соблюдение банковской тайны. 

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Банкам, обслуживающим получателей средств по исполнительным листам, ЦБ предлагает отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных «сигнала» из других кредитных организаций, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом. 

Дополнительное внимание к компании-кредитору, которая списывает средства по исполнительному листу, со стороны его банка, безусловно, повлияет на использование легализаторами инструментария исполнительных листов, но не сможет его искоренить, — считает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Новые рекомендации позволят банкам заблокировать средства, выведенные по исполнительным листам: финучреждения, получившие информацию о сомнительном переводе, не смогут ее игнорировать из-за угрозы привлечения к ответственности со стороны ЦБ. Но вместе с тем с необоснованными претензиями банков столкнутся добросовестные кредиторы, которые взыскивают деньги с должников по реальным исполнительным листам. 

Однако без законодательных изменений обмен данными не позволит искоренить обналичивание и отмывание денег по фиктивным исполнительным листам, так как в этой схеме поддельным является только долг, послуживший причиной подачи иска, суда и выдачи исполнительного листа, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт

В банке «Открытие» считают, что стоит организовать хранение информации об операциях по подозрительным исполнительным листам на стороне ЦБ: нынешнее предложение регулятора не позволит полностью решить проблему, полагают в «Открытии».

Ранее сообщалось, что ЦБ и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект, который запрещает зачисление средств по исполнительным документам сразу на зарубежные счета. Такой способ был задействован в «молдавской схеме» вывода денег из России в 2017 г.

Автор: Андрей Пермяков
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