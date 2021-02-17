ЦБ предложил новый метод борьбы с популярной схемой обнала. В пандемию ей пользуются чаще

Банкам, которые получают подозрительные исполнительные листы, рекомендуют передавать эту информацию друг другу, чтобы блокировать вывод средств. Но полностью справиться со схемой это не поможет.

Центробанк рекомендовал банкам наладить обмен информацией о подозрительных исполнительных листах, которые зачастую используют для отмывания или обналичивания денег. Как пишет РБК, об этом говорится в новых методических рекомендациях Банка России, которые уже согласованы с Росфинмониторингом.

Недобросовестные компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать деньги с контрагента. Сейчас у банков почти нет инструментов для борьбы с такими операциями: финучреждение, получившее исполнительный лист, по закону «Об исполнительном производстве», должно провести по нему операцию даже в случае подозрений, что перевод предназначен для отмывания или обналичивания средств.

За январь – октябрь объем незаконного обналичивания через исполнительные документы вырос в 1,9 раз, сообщал Центробанк, рост продолжился и в начале этого года.

Рекомендации ЦБ направлены на банки, обслуживающие как должников, так и взыскателей, получающих средства. Кредитная организация, которая получила сомнительный исполнительный лист, должна будет указать в реквизитах перевода особый код транзакции и описание, а также незамедлительно проинформировать банк, обслуживающий взыскателя средств — по каналу, обеспечивающему соблюдение банковской тайны.

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Банкам, обслуживающим получателей средств по исполнительным листам, ЦБ предлагает отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных «сигнала» из других кредитных организаций, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом.

Дополнительное внимание к компании-кредитору, которая списывает средства по исполнительному листу, со стороны его банка, безусловно, повлияет на использование легализаторами инструментария исполнительных листов, но не сможет его искоренить, — считает партнер юридической компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Новые рекомендации позволят банкам заблокировать средства, выведенные по исполнительным листам: финучреждения, получившие информацию о сомнительном переводе, не смогут ее игнорировать из-за угрозы привлечения к ответственности со стороны ЦБ. Но вместе с тем с необоснованными претензиями банков столкнутся добросовестные кредиторы, которые взыскивают деньги с должников по реальным исполнительным листам.

Однако без законодательных изменений обмен данными не позволит искоренить обналичивание и отмывание денег по фиктивным исполнительным листам, так как в этой схеме поддельным является только долг, послуживший причиной подачи иска, суда и выдачи исполнительного листа, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

В банке «Открытие» считают, что стоит организовать хранение информации об операциях по подозрительным исполнительным листам на стороне ЦБ: нынешнее предложение регулятора не позволит полностью решить проблему, полагают в «Открытии».

Ранее сообщалось, что ЦБ и Минюст вместе с участниками рынка разрабатывают законопроект, который запрещает зачисление средств по исполнительным документам сразу на зарубежные счета. Такой способ был задействован в «молдавской схеме» вывода денег из России в 2017 г.