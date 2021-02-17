«Перфекционисты считают окружающих никчемными. В итоге — борьба в одиночку». Как спастись?

Как прекратить мучить себя и окружающих и начать делать хоть что-то, пусть и не на 100% идеальное? Способы борьбы с разными видами перфекционизма. Мнение.

Марк Мэнсон, блогер и писатель, нашел единственно полезный способ стремления к идеалу. Главное из его блога — в материале DK.RU.

— Поймите правильно, я не призываю вас «снижать планку». На самом деле, я думаю, у перфекционизма есть свое место как в профессиональной, так и в личной жизни.

Но забавно, что перфекционисты всегда опасаются людей, которые указывают на их иррациональное поведение. Так происходит главным образом потому, что они считают всех остальных никчемными, а раз так, то зачем вообще следовать их советам? Это побочный эффект их заоблачных стандартов: никто не достоин того, чтобы к нему прислушивались. Таким образом, перфекционист борется в одиночку.

Основатель Amazon Джефф Безос однажды написал в письме акционерам, что, по его мнению, оптимальные решения принимаются, когда у человека есть 70% необходимой информации. По его словам, если ее меньше 70%, то вы, вероятно, примете неверное решение. Но если ее больше 70%, вы, скорее всего, тратите время на что-то, что вряд ли изменит результат. Суть в том, что вы всегда можете заполнить последние 30% после. А вот 100% можно просто и не дождаться.

Нет ничего плохого в том, чтобы устанавливать высокие стандарты и высокие цели. Вы должны много работать, вы должны стремиться к тому, чего хотите достичь в своей жизни.

Но есть разница между адаптивным перфекционизмом — стремлением к совершенству, признающим, что идеал недостижим, — и токсичным — стремлением к совершенству и нежеланием принимать ничего меньшего.

Так что перфекционизм на самом деле бывает нескольких разновидностей.

Перфекционизм, обращенный на себя

Некоторые перфекционисты придерживаются своих (смехотворно) высоких стандартов.

В этом не было бы ничего плохого, если бы они умели перестраивать свое поведение, когда дела идут не по плану, но — и это вас не удивит — они этого не делают. Они кипят, как Везувий в жару. Они не могут избавиться от досадных ошибок, иногда даже спустя годы или десятилетия после того, как совершили их. Они критикуют себя практически за все, что делают.

Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на себя».

Перфекционизм, обращенный на других

Другие перфекционисты придерживаются очень высокой планки в отношении окружающих. И это тоже было бы не так уж плохо, если бы они использовали свои высокие стандарты, чтобы мотивировать людей делать что-то лучше, и «лучше» было бы достаточно.

Но опять же, это не так. Они предъявляют такие невероятные, невыполнимые требования, что никто никогда не сможет им соответствовать.

Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на других».

Перфекционизм, обращенный на общество

А есть перфекционисты, которые считают, что другие люди навязывают им невероятно высокие стандарты.

Эти люди обычно живут в хаосе. Они не могут решить, что делать со своей жизнью, потому что не знают, как их оценят окружающие, если решение будет неправильное. Они слышат осуждение в своей голове, но не от себя самих, а якобы от окружающих людей, и считают, что не оправдывают возложенных на них ожиданий.

Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на общество».

Совершенство в несовершенном мире

Конечно, эти три типа перфекционизма пересекаются. Перфекционист, обращенный на себя, часто придерживается невероятно высоких стандартов как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Перфекционисты, обращенные на других, могут пытаться навязать окружающему миру свои социальные идеалы. Так или иначе, у махровых перфекционистов обычно есть один характерный стиль поведения, к которому они тяготеют большую часть времени.

За каждым из этих типов перфекционизма стоит скрытая тенденция навязывать мнимые идеалы совершенства себе или кому-либо еще.

Перфекционисты, обращенные на себя, навязывают собственные идеалы себе.

Перфекционисты, обращенные на других, навязывают свои идеалы людям и окружающему миру.

Перфекционисты, обращенные на общество, навязывают себе то, что, по их мнению, считается «идеальным» в обществе.

Проблема возникает, когда воспринимаемые «совершенство» и реальность несовместимы.

Реальная жизнь происходит в серых зонах между черным и белым. Ирония заключается в том, что большинство перфекционистов просто хотят, чтобы мир (они сами, люди в нем и т. д.) был каким-то определенным, но они не в состоянии понять, каков он на самом деле.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на себя:

Нужно научиться относиться к себе проще. Я знаю, что примерно восемь миллионов человек уже говорили вам это, но это реально работает.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на других:

Нужно признать, что ваши невыполнимые стандарты не позволяют вам испытать всю близость и любовь, которые могут предложить отношения.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на общество:

Перфекционист, обращенный на общество, попадает в ловушку того, что я называю «изяществом жертвенности». Вы превращаете себя в жертву суждений других людей только потому, что таким образом чувствуете себя важными.

Позиция жертвы дает вам почувствовать себя в некотором роде особенными и уникальными. Поэтому люди, которые постоянно придумывают воображаемые способы стать жертвами, на самом деле пытаются почувствовать себя особенными и важными, несмотря на то, что ранят себя.

Окончательное решение проблемы — не избавление от перфекционизма, а переориентация вашего понимания того, что «идеально».

Совершенство не обязательно должно быть результатом. Совершенство может быть процессом. Совершенство может быть актом улучшения, а не необходимостью делать всегда все правильно. Стремитесь к величию. Стремитесь к качеству. Стремитесь даже к совершенству.

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