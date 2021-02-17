Банки уходят из Свердловской области. За год в регионе закрылось почти 50 отделений

Глава Уральского главного управления банка России Рустэм Марданов рассказал об итогах работы банковского сектора в Свердловской области в 2020 г.

В Свердловской области по итогам 2020 г. закрылось 49 пунктов банковского обслуживания, об этом на встрече с депутатами заксобрания Свердловской области сообщил глава Уральского главного управления (ГУ) банка России Рустэм Марданов, пишет «Коммерсант-Урал».

Данная тенденция продолжается последние пять лет. Только за 2020 год в регионе число пунктов банковского обслуживания сократилось с 895 до 846, — сообщил глава Уральского ЦБ.

Вместе с тем в регионе активно развиваются удаленные сервисы обслуживания клиентов, а также все популярнее становится система быстрых платежей (СБП). Например, в прошлом году количество быстрых платежей в регионе выросло в 13 раз, а их общая сумма — в 11 раз.

Также Рустэм Марданов подвел итоги работы банковского сектора в Свердловской области в 2020 г. По его данным, в прошлом году кредитование субъектов МСП выросло сразу на 15% до 135 млрд руб. Этому способствовали льготные программы кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей, а также рекордно низкая ключевая ставка ЦБ, которая сейчас составляет 4,25%. По итогам 2020 г. банки провели реструктуризацию кредитов субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму более 24,2 млрд руб.:

В целом объем кредитования в 2020 г. увеличился по всем сегментам. Так, среди субъектов МСП он вырос на 15% до 135 млрд руб., у крупных компаний — только на 4%, до 982 млрд руб., рост объема потребительских кредитов составил 7% и достиг показателя 334 млрд руб.,— рассказал Марданов.

Среди мер поддержки бизнеса Рустэм Марданов отметил временное снижение размера комиссии для предприятий торговли при использовании терминалов с 2-3% до 1%. По его словам, эта мера была эффективной, однако на ее долгосрочное действие рассчитывать не стоит:

Бесконечно это снижение действовать не может, так как оно влияет на доход кредитных организаций, развивающих инфраструктуру и размещающих оборудование на предприятиях торговли. В качестве альтернативы было предложено развивать сервис по оплате через QR-код, где комиссия составляет 0,7%. Полагаем, что в текущем году распространение этого сервиса только вырастет за счет открывшихся возможностей.

Отдельно глава Уральского ЦБ выделил рост объемов выдачи ипотечных кредитов. По его данным, объем задолженности по ипотечным займам жителей Свердловской области в прошлом году вырос на 21% и достиг отметки в 288 млрд руб.

Также Рустэм Марданов указал на тренд по сокращению депозитов физических лиц в банках. В прошлом году жители Свердловской области забрали из банков 58,6 млрд руб., а объем депозитов в банках снизился с 578,3 до 519,7 млрд руб.

Между тем общий портфель инвесторов в Свердловской области вырос на 47%. На начало 2021 г. объем вложений составил 199 млрд руб. Более чем в два раза увеличился спрос на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — к началу 2021 г. открыто 155 тыс. штук,— отметил он. — Банкиры опасаются инвестиционной активности граждан, поскольку многие из инвесторов имеют недостаточный уровень финансовой грамотности: значительная часть скупает не только российские ценные бумаги, но и иностранные, не зная о том, что они представляют и какую доходность могут обеспечить. В 2022 г. в силу вступит закон о разделении квалифицированных и неквалифицированных специалистов. Мы постараемся, чтобы такие ограничения были введены уже в 2021 г.

Согласно прогнозу главы Уральского ЦБ, 2021 год будет сложным как для бизнеса, так и для потребителей, поскольку на протяжении всего года будут сказываться последствия пандемии:

В 2020 г. финансовый сектор и кредитные организации обеспечили устойчивое предоставление наиболее важных социально значимых благ и услуг финансового характера. Они способствовали тому, чтобы бизнес и население легче переносили последствия пандемии. Они будут сказываться в 2021 г., поэтому год будет достаточно сложным, — отметил в конце выступления Рустэм Марданов.

Что касается сокращения сети офисов банков в Свердловской области, то DK.RU рассказывал, что банк «Открытие», например, закрыл офисы на ул. Горького, 45, Толмачева, 9 а также в ТРЦ «Антей». Вместо этого банк запустил новый офис в особняке на ул. Карла Маркса.

О сокращении сети офисов также сообщали в СКБ-Банке. В кредитном учреждении планируют сократить количество точек на 35%.

Райффайзенбанк также проведет масштабную реорганизацию сети по всей стране и закроет часть офисов во всех городах России. В кредитном учреждении рассказывали, что клиенты все реже обращаются в офисы банков и предпочитают использовать онлайн-каналы для связи.