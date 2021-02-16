«Да, это диверсия» — реакция депутатов Гордумы на правила содержания домашних животных

Один из первых документов, направленных депутатам новым мэром Алексеем Орловым, затронул интересы кошечек и собачек. Но в нем обнаружили противоречия с федеральным законом.

Сегодня комиссия гордумы по городскому хозяйству обсудила проект «Об утверждении Правил содержания домашних животных». Депутаты признали старый документ утратившим силу, но новую редакцию не утвердили.

В ней обнаружили спорные моменты, в частности требование о получении согласия диких животных на приручение. В новых правилах запрещалось проводить собачьи бои, но не запрещалось устраивать бои любых других животных. Кроме того, местами документ дублировал и подменял собой федеральное законодательство.

Проект получил отрицательные заключения прокуратуры и правления по юридической работе администрации Екатеринбурга. Тем не менее, попал на рассмотрение депутатов за подписью главы города.

«Да, это диверсия», – заявил Дмитрий Сергин, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, член комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской Думы (пишет ЕАН). Депутат усмотрел в этом провокацию юристов горадминистрации против мэра.

Комиссия рекомендовала Алексею Орлову обратить внимание на работу правового департамента администрации.

Документ «Об утверждении Правил содержания домашних животных в муниципальном образовании «город Екатеринбург» был принят в 2007 году. Сейчас они устарели. В мае 2020 года прокуратура предложила принять новый акт о содержании домашних животных, отмечает JustMedia.ru.

Напомним, что Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга на прошлой неделе. Депутаты городской думы проголосовали за него почти единодушно (двое воздержались).

После его избрания начались кадровые перестановки в муниципалитетах.