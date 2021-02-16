Заявление на директора ЦПКиО привело к внутреннему конфликту в мэрии

Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков назвал «полной чушью» заявления, поданные в полицию на директора ЦПКиО Екатерину Кейльман. В мэрии с такой оценкой не согласились.

На прошлой неделе стало известно о том, что в отношении деятельности Екатерины Кейльман на посту руководителя Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) в полицию были поданы заявления по подозрению в коррупции. Заявления поданы группой горожан еще в конце 2020 г., один из них — бывший директор парка Владимир Черменинов, руководивший ЦПКиО с 2004 по 2015 гг.

Черменинов обвинил Кейльман в мошенничестве: по его мнению, контракт на установку нового колеса обозрения был заключен с нарушениями, а финансовые итоги проведения мероприятия «Масленица-2020» кажутся подозрительными. DK.RU подробно рассказывал о сути претензий.

Екатерина Кейльман, в свою очередь, опровергла все обвинения, заявив, что любые позитивные изменения в парке сопровождаются жалобами в полицию. На защиту своей подчиненной встал и глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. В одном из городских СМИ был опубликован его комментарий, в котором он назвал поданные заявления «полной чушью».

Эта реплика вызвала недоумение в мэрии, рассказал DK.RU источник в администрации Екатеринбурга.

Оценку правомерности заявлений, касающихся подозрений руководства Парка Маяковского в коррупции, должны давать только правоохранительные органы, которые привлечены к рассмотрению. Надо работать с жалобами граждан, публично разъяснять действия своих подведомственных учреждений, а не называть мнение горожан «чушью», — рассказал собеседник DK.RU.

По его словам, у Маркова запрошены объяснения. Сейчас определяется формат и состав участников встречи, на которой руководитель управления культуры их озвучит. Не исключается, что о результатах встречи будет доложено главе города Алексею Орлову.

Может ли такая реакция на слова Маркова косвенно говорить о том, что заявления в полицию на Екатерину Кейльман небезосновательны, источник прокомментировать затруднился.

DK.RU продолжает следить за развитием событий.