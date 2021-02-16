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МТС и правительство региона будут вместе развивать цифровую инфраструктуру области

МТС и правительство региона будут вместе развивать цифровую инфраструктуру области
Иллюстрация: МТС

Ключевыми направлениями сотрудничества станут реализация инфраструктурных проектов с использованием цифровых технологий МТС в области интернета вещей, облачных технологий и больших данных.

Соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.  

МТС планирует инвестировать в строительство новых технологических сетей стандарта NB-IoT и развивать сотрудничество с промышленными предприятиями Свердловской области, занимающимися производством устройств и датчиков. Это позволит уральским компаниям внедрять различные бизнес-модели на базе «интернета вещей».

МТС и Правительство Свердловской области выразили готовность к сотрудничеству в проработке проектов по применению технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах государственных и коммерческих предприятий на территории Свердловской области, в совместном продвижении практик применения облачных технологий, в проектах по устранению цифрового неравенства за счёт развития сетей фиксированной и мобильной связи. Планируется взаимодействие в рамках реализации проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы и организации системы автоматизированного экологического мониторинга в крупных городах региона, а также обмен данными категории Big Data для оптимизации дорожного движения в городах и исследования туристических потоков, участие МТС в проекте цифровизации сферы здравоохранения Свердловской области. Предполагаемые инвестиции в развитие этих направлений в 2021-2022 годах могут составить 2,5 миллиарда рублей.

МТС также планирует инвестировать в строительство в Екатеринбурге первого на Урале собственного центра обработки данных. Крупный дата-центр позволит корпоративным и государственным заказчикам использовать облачную инфраструктуру МТС для хранения и обработки больших массивов данных, резервного копирования и собственной системной интеграции.

Одним из важных направлений сотрудничества станет реализация в Свердловской области просветительских и образовательных социальных проектов МТС (в том числе федерального благотворительного проекта «Поколение М», работа с региональными сообществами, поддержка волонтерских инициатив), направленных на внедрение инновационных технологий в сфере культуры и искусства, творческое воспитание молодого поколения региона, сохранение исторической среды.

Свердловскую область и компанию «МТС» связывают давние партнерские отношения. Подписание соглашения о сотрудничестве станет еще одним шагом в укреплении нашего взаимодействия. В этом плане главная задача, которую нам необходимо решить – цифровизация всех сфер жизни в интересах людей, в интересах бизнеса.  А это значит -  повышение качества связи, полное покрытие территории региона, цифровизация производственных процессов, развитие телемедицины, внедрение современных цифровых сервисов и технологий в образовании, городском хозяйстве, транспорте, — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также, стороны запланировали сотрудничество для внедрения в учреждения культуры Свердловской области, осуществляющие организацию концертных и театральных выступлений и проведение массовых и бизнес мероприятий, технологических решений МТС Live для онлайн-покупки билетов, а также реализацию других совместных проектов в сегменте entertainment.

Свердловская область обладает огромным потенциалом по внедрению и использованию инновационных решений в различных сферах экономики. Передовой цифровой опыт и широкая экспертиза МТС помогут обеспечить региону дополнительную эффективность в реализации ключевых городских программ, а также в развитии городской среды. Кроме того, строительство центра обработки данных в регионе — это важный шаг в технологическом развитии региона при стремительном росте спроса на облачные решения, — прокомментировал подписанное соглашение вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

Автор: Гринина Ирина
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