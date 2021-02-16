Доходность оттолкнулась от дна: банки намерены повышать ставки по вкладам

Банкам, похоже, придется наращивать привлечение депозитов, чтобы обеспечить прирост кредитования. Насколько сильно могут измениться ставки уже в этом году?

В этом году депозиты в России станут доходнее, некоторые банки уже подняли проценты по вкладам, пишет Vtimes. После того как 12 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным, а ключевая ставка была сохранена на уровне 4,25% четвертый раз подряд, вероятность ее снижения крайне мала, считают эксперты. Более того, ЦБ может повысить ставку, если инфляция будет расти гораздо быстрее таргета в 4% (в январе 2021 г. годовая инфляция составила 4,25%).

Пока многие банкиры ожидают, что в этом году ставки по кредитам и депозитам в целом сохранятся на текущем уровне. Однако ситуация на рынке и конкуренция могут начать вынуждать банки повышать ставки по вкладам с помощью акций или промовкладов, считает ряд экспертов. Главная причина для этого — медленный рост пассивов при ускорении кредитования. В феврале Центробанк повысил прогноз роста кредитования в 2021 г. с 7–11 до 9–13%, в том числе корпоративного портфеля на уровне 7–11%, а розничного — на 14–18%. Банкам придется повышать ставки по вкладам, чтобы наращивать или хотя бы сохранять пассивы граждан, считает гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

К концу прошлого года доля средств физических лиц в пассивах банков, скорректированная с учетом сезонного фактора, достигла минимального значения за последние два года. Это происходило под влиянием низких депозитных ставок, перехода вкладчиков в другие инвестиции. Но при росте кредитования депозиты населения становятся банкам нужны, чтобы фондировать растущий портфель, — говорит он, ожидая, что крупнейшие банки вскоре начнут понемногу корректировать ставки.

Банкам нужно уравновесить активы и пассивы, в том числе за счет повышения ставки, соглашается гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его мнению, корректировка будет в пределах 0,5 п.п., не включая вероятные сезонные колебания.