В колонию на 4 года: подрядчик получил реальный срок за ремонт Дворца молодежи

«Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере», — Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Кириллу Мостовщикову за хищение бюджетных средств.

Кирилла Мостовщикова признали виновным в том, что с августа 2016 по декабрь 2017 г. он внес в документы заведомо недостоверные сведения об объемах, видах и стоимости ремонта фасада здания Дворца молодежи. В результате строительная организация, которой он руководил, получила деньги за работы, которые фактически не выполнила.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации, уроженца Омской области Кирилла Мостовщикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Он приговорен к 4 годам колонии общего режима», — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области (цитата по ЕАН).

Своими действиями г-н Мостовщиков нанес бюджету ущерб на сумму более 14 млн руб. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что в последнее время редкий ремонт или реконструкция общественных объектов проходят без скандалов. На прошлой неделе DK.RU писал об обвинении в мошенничестве директора ЦПКиО Екатерины Кейльман. Его выдвинул бывший директор ЦПКиО Владимир Черменинов.

Весь 2020 г. в городе не утихали споры вокруг реконструкции Зеленой рощи.

Крайне чувствительной в Екатеринбурге остается тема сохранения и реконструкции объектов культурного наследия. «Если частная собственность — объект культурного наследия, будь добр этот статус соблюдать. Ты предупрежден и у тебя ответственность, вплоть до уголовной. А если этого нет, если, условно, это мой дом — я хочу его — сношу, хочу — строю. Конечно, в рамках строительной отрасли, к слову, очень зарегламентированной», — высказалась на эту тему Марина Сухановская, вице-президент корпорации «Маяк», в интервью DK.RU.